Kultur Waldershof

27.03.2018

Zur musikalischen Einstimmung in die Karwoche gestaltet die Chorgemeinschaft "St. Georg" aus Pressath ein ergreifendes Passionskonzert in der neuen Kirche "St. Sebastian" in Waldershof. Nicht nur das "Stabat mater" beeindruckt.

Es war ein kirchenmusikalisches Gesamterlebnis, das die Zuhörer vom Palmsonntag in die Karwoche führte. Anlass für den beeindruckenden Nachmittag mit der Chorgemeinschaft "St. Georg" aus Pressath unter der Leitung von Richard Waldmann war aber nicht nur der Palmsonntag, sondern auch das bevorstehende Jubiläum "50 Jahre Pfarrkirche Sankt Sebastian", das man in diesem Jahr in Waldershof feiert. Zu hören waren Werke von John Rutter und Karl Jenkins. Stadtpfarrer Bernd Philipp machte auf die anstehenden Feierlichkeiten aufmerksam, die mit einem Bischofsbesuch - fast auf den Weihetag genau - am 7. Oktober ihren Höhepunkt erreichen. "Lassen wir uns ein auf das, was vor uns liegt", empfahl der Geistliche, um sich danach dezent unter das Publikum zu mischen. "Musik zur Passion" war das achtseitige Programmheft überschrieben. Musikalische Eindrücke aus "Mass of the Children" und "Stabat mater" versprach es den zahlreichen Zuhörern, die sich dafür Zeit genommen hatten und in die Pfarrkirche gekommen waren. Eine gute Entscheidung, wie sich schnell herausstellen sollte. "Eli, Eli" - a cappella vorgetragen - folgte ein von Orchester und Orgel (Werner Stehbach) gemeinsam begleiteter Reigen stets getragener Musik, die für andächtige Stille inmitten des breiten Kirchenschiffs sorgte, aber auch Gelegenheit bot, zur Ruhe zu kommen. Als Solistin beeindruckte Uschi Steppert. Unterstützt wurde die Chorgemeinschaft vom Kinder- und Jugendchor, der bereits bei früheren Projekten erfolgreich mitgewirkt hat. Statt eines Eintritts bat man um Spenden. Das Programm erlaubte keine Zugabe. Auch den verdienten Applaus sparten die Zuhörer bis zum Schluss auf. Man bitte dafür um Verständnis, verwies Chorleiter Richard Waldmann auf die noch lange anhaltende Stimmung, die man sich mit dem besinnlichen "Finale" - so auch der Titel des abschließenden Beitrags - sicher bewahren möchte.