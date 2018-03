Passionskonzert in St. Sebastian

Kultur Waldershof

16.03.2018

50 Jahre Stadtpfarrkirche St. Sebastian in Waldershof: Zum Jubiläum findet am Sonntag, 25. März, um 17 Uhr ein Passionskonzert mit der Chorgemeinschaft St. Georg aus Pressath statt.

Zwei Werke zurzeit sehr bedeutender wie populärer Komponisten stehen im Mittelpunkt des Passionskonzerts: Teile der "Mass of the Children" des Engländers John Rutter und Teile aus dem "Stabat Mater" des Walisers Karl Jenkins. Obwohl John Rutter besonders durch seine Weihnachtslieder auch in unserer Gegend bekannt ist, umfasst sein Gesamtwerk neben vielen kleinen Chorstücken auch zahlreiche größere Chor- und Orchesterwerke, unter anderem ein Requiem und ein groß angelegtes festliches Gloria. Seine "Messe für Kinder" entstand 2002/2003 und wurde im Februar 2003 in der New Yorker Carnegie-Hall uraufgeführt. Rutter, schon in seiner Kinder- und Jugendzeit selbst begeisterter Chorsänger, wollte immer ein Werk schreiben, welches Kinderchor und erwachsene Sänger gleichberechtigt kombiniert. Aber auch der Tod seines Sohnes Christopher, der 2001 durch einen tragischen Verkehrsunfall ums Leben kam, hat die Arbeit an dieser Komposition in hohem Maße beeinflusst, die ihm zudem geholfen hat, seine tiefe Trauer zu verarbeiten.Karl Jenkins, zuerst durch seine Mitgliedschaft in verschiedenen Jazzformationen einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, kombiniert in seinen Werken auf faszinierende und inspirierende Art und Weise unterschiedlichste Musikgattungen wie Pop, Klassik, geistliche Chormusik oder ethnische Orchestermusik. In seinem "Stabat Mater", eine oftmals vertonte mittelalterliche Gedichtsequenz über das Mitleiden Marias beim Kreuzestod Jesu, beschreitet er neue Wege, indem er einige Kompositionen als eine Art Einlagesätze hinzufügt, deren Texte er teils in den in dieser Zeit im Orient verbreiteten Sprachen Aramäisch und (Früh-)Arabisch singen lässt. So stellt er einen direkten Bezug zum Ursprungsland sowie zum kulturellen Umfeld der Kreuzigung Jesu her.Mitwirkende in diesem geistlichen Konzert sind neben der Chorgemeinschaft St. Georg Pressath einige Instrumentalisten, entweder Mitglieder der Chorgemeinschaft oder befreundete Musiker. Der Kinderchor für die "Mass of the Children" setzt sich aus den jugendlichen Sängerinnen der Chorgemeinschaft St. Georg und Jugendlichen zusammen, die schon bei früheren Projekten erfolgreich mitgewirkt haben. Die Leitung liegt in den Händen von Richard Waldmann.Die Chorgemeinschaft St. Georg Pressath pflegt vielfältige internationale Kontakte, insbesondere mit lettischen Chören. Zum 25. Jubiläum des Chores war im Juli 2017 wieder ein lettischer Chor als Gast zu den von der Chorgemeinschaft bereits zum fünften Mal organisierten Pressather Chortagen eingeladen. Im Jahr 2013 hatte der Chor die große Ehre, als einer von zwei ausländischen Chören das ganze Abschlusskonzert des großen Liederfests in Riga mitzusingen. Außerdem nimmt der Chor immer wieder an Veranstaltungen des Fränkischen Sängerbundes teil. So errang er 1996 und 2002 beim Leistungssingen in Würzburg und Bamberg das beste Ergebnis aller teilnehmenden Chöre. Im September 2012 wurde dem Chor mit dem Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz eine besondere Auszeichnung zuerkannt.Richard Waldmann, Diplommusiklehrer, studierte am Herman-Zilcher-Konservatorium beziehungsweise an der Hochschule für Musik in Würzburg Elementare Musikerziehung, Schlagzeug, Klavier und Chor- und Orchesterleitung. Er ist Lehrer an der Kreismusikschule Cham, Gruppenchorleiter der Sängergruppe Weiden und Kreischorleiter des Sängerkreises Nordoberpfalz im Fränkischen Sängerbund, findet aber noch Zeit für das künstlerische Arbeiten mit Instrumental- und Vokalensembles.