Stürmischer Beifall für Pariser Knabenchor in St. Sebastian

Kultur Waldershof

20.07.2017

Unter der Leitung von Francois Polgár begeisterten die 55 Sänger des Pariser Knabenchors "Les Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly" über 250 Besucher in der neuen Kirche Sankt Sebastian. Sie ernteten für ihr fast zweistündiges Konzert stürmischen Beifall. Der Chor, der bis 28. Juli auf seiner Tournee durch Frankreich und Deutschland unterwegs ist, überzeugte mit seinem breiten Repertoire der Gregorianischen Musik, über Meister der Renaissance wie Palestrina oder Victoria, Meisterwerke von Bach, Händel und Vivaldi bis hin zur romantischen Musik von Schubert, Mendelssohn und Brahms sowie mit Werken des 20. Jahrhunderts aus der Feder von Faure, Debussy und Britten. Der Chor, der an der Orgel von Jean Francois Hatton begleitet wurde, sang die Stücke mit klaren Stimmen ohne Notenblätter. Lediglich die Solisten nahmen dieses Hilfsmittel zur Hand. Dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner bedankte sich in der Landessprache der Sänger für diesen musikalischen Hochgenuss. Der Chor traf bereits am Nachmittag in Waldershof ein und war beim Essen Gast der Stadt Waldershof. Nach dem Konzert in St. Sebastian ging es mit dem Bus ins Hotel nach Bad Brambach. Von hier aus starten "Les Petits Chanteurs" und ihre Begleiter an diesem Freitag zum Konzert um 19 Uhr in die Herz-Jesu-Kirche in Nürnberg. Am Samstag, 22. Juli, gastiert der Pariser Knabenchor um 19 Uhr in der Basilika in Waldsassen und am Montag, 24. Juli, um 19.30 Uhr in der Stadtkirche Bayreuth. Bild: fpoz