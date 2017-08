Politik Waldershof

08.08.2017

Die Erschließung von 30 Parzellen im Waldershofer Baugebiet Hofstatt-West-Erweiterung läuft. Sie kostet rund 1,1 Millionen Euro. Fast alle Bauplätze sind schon reserviert.

Den Weg frei gemacht

Wir bieten jungen Menschen, die in Waldershof oder der Umgebung arbeiten, dauerhaft eine Heimat. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann

Die ersten Bauwilligen stehen bereits in den Startlöchern und würden gerne in diesem Jahr noch loslegen. Damit sie das können, müssen allerdings die Erschließungsarbeiten, die seit einigen Tagen laufen, grob abgeschlossen sein. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann erinnerte beim Ortstermin daran, dass die Stadtverwaltung in der Vergangenheit immer wieder Anfragen nach Baugrundstücken negativ habe bescheiden müssen. Mit Blick auf die Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben im Bereich der Rosenthal-Brache und die Expansion ortsansässiger Unternehmen habe sich die Stadt in der Verantwortung gesehen, die Voraussetzungen für neuen Wohnraum zu schaffen. "Wir wollen damit die Familienfreundlichkeit der Stadt untermauern und bieten jungen Menschen, die in Waldershof oder der Umgebung arbeiten, dauerhaft eine Heimat", hob das Stadtoberhaupt hervor.Beim symbolischen Spatenstich am Montagnachmittag verdeutlichte Thomas Zeitler vom ausführenden Bauunternehmen: "Wir wollen den Fertigstellungstermin auf jeden Fall einhalten und bei passender Witterung sogar früher fertig werden." Auf einer Fläche von etwa 22 000 Quadratmetern stehen im erweiterten Baugebiet auf der Hofstatt-West mit Blick auf den Steinwald und das Fichtelgebirge 30 Bauparzellen mit einer Größe von etwa 600 bis 900 Quadratmetern zur Verfügung. Detaillierte Informationen sind bei der Stadtverwaltung einzuholen. Die Grundstücke und die dazu benötigten Ausgleichsflächen haben der Stadt 414 000 Euro gekostet. Um eine gefahrlose Nutzung des Geländes zu gewährleisten, musste die bestehende Gasleitung im Frühjahr dieses Jahres in eine neue Trasse verlegt werden. Die Kosten dafür in Höhe von etwa 400 000 Euro musste die Stadt übernehmen. Die Erschließungskosten für Wasser, Kanal, Strom, Gas und Telekommunikationsleitungen liegen bei etwa 1,1 Millionen Euro. Für die Käufer der Grundstücke ergibt sich daraus ein Kaufpreis von 92,70 Euro pro Quadratmeter für das voll erschlossene Grundstück. Wer im Baugebiet Hofstatt-West-Erweiterung ein Grundstück gekauft hat und es in drei Jahren nicht bebaut, muss es an die Stadt zurückgeben. "Diese Regelung soll auch Spekulationskäufen entgegenwirken", erläuterte Kämmerer Harald Fischer. Zu den Bauvorschriften merkte Friederike Sonnemann an: "Diese sollen möglichst liberal ausfallen, damit die Bauwilligen auch eigene Ideen und Vorstellungen umsetzen können."Mit der Bereitstellung des neuen Baugebietes Hofstatt-West-Erweiterung "hat die Stadt den zahlreichen Bauwilligen, darunter viele junge Familien, den Weg für die eigenen vier Wände frei gemacht", freute sich Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. Das Stadtoberhaupt erinnerte aber auch daran, dass im Innenstadtbereich Immobilien leer stünden und viele Chancen böten, bei entsprechenden Investitionen attraktiven Wohnraum zu schaffen. Im Rahmen der laufenden Stadtsanierung gebe es dabei zahlreiche Fördermaßnahmen und Zuschüsse.