Politik Waldershof

31.07.2017

10

0 31.07.201710

Bundesfamilienministerin Katarina Barley war Gast der Bergauftour der Bayern-SPD. Gemeinsam mit Generalsekretär Uli Grötsch und anderen Wanderen spazierte sie vom Wanderparkplatz in Hohenhard durch den Steinwald zum Oberpfalzturm. Während der Wanderung präsentierte sich die neue Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend ohne Allüren oder Überheblichkeiten als eine freundliche und charmante Plauderin. Sie erzählte, sie dachte bisher, sie sei Vertreterin des wohl schönsten Wahlkreises in Deutschland - sie komme aus Trier. Doch Parteikollege Uli Grötsch habe ihr mächtig entgegengehalten, so dass sie seinem Wahlkreis mal einen Besuch abstatten wollte. Trotz eines vollen Terminkalenders nahm sich Barley viel Zeit, mit den Wanderern, die vornehmlich aus der SPD kamen, ins Gespräch zu kommen.