Politik Waldershof

02.06.2017

Die Stadt hat die Planung für die Walbenreuther Straße prüfen lassen. Das Ergebnis: Es gibt keine Veränderungen.

Eine schier unendlich scheinende Geschichte hat nun doch einen Abschluss gefunden: Nach langwierigen Vorarbeiten und vielen Diskussionen steht fest: Es bleibt bei der ursprünglichen Planung für die Engstelle der Walbenreuther Straße. Und die sieht einen durchgängigen Gehweg auf der Seite des Feuerwehrgerätehauses und des Brauhauses vor. Anlieger hatten gefordert, den Gehweg vom Markt her auf der gegenüberliegenden Straßenseite anzulegen. Das hätte aber zur Folge gehabt, dass die Fußgänger die Straßenseite hätten wechseln müssen, denn im Bereich des Stadtparks gibt es schon einen Gehsteig, und zwar auf der Seite des Feuerwehrgerätehauses. Die Freien Wähler hatten in der zurückliegenden Stadtratssitzung erfolgreich den Antrag gestellt, dass die ursprüngliche Planung nochmals geprüft wird. Das ist nun geschehen. Mit dem Ergebnis: Alles bleibt wie gehabt und geplant. Wie Bürgermeisterin Friederike Sonnemann betonte, haben sich das Planungsbüro Kuchenreuther, der Behindertenbeauftragte des Landkreises Tirschenreuth, Reinhard Schön, das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach und das Landratsamt für die ursprüngliche Planung ausgesprochen. "Es bleibt uns nichts anderes übrig, als das Projekt wie geplant zu realisieren", sagte Hilmar Wollner (CSU). Denn: Andernfalls würden zugesagte Zuschüsse in Höhe von 130 000 Euro wegfallen. Und wer würde die Umplanung bezahlen? Zudem hätten die Baufirmen bereits rechtskräftige Verträge. Michaela Härtl (FW) war aber immer noch nicht zufrieden. Sie kritisierte zum wiederholten Mal, dass die Anlieger nicht zeitnah informiert worden seien. "Das Landratsamt sagt: Wir sind absolut korrekt vorgegangen", hielt Bürgermeisterin Sonnemann dem entgegen. Den Vorwurf fehlender Bürgernähe entkräftete Günter Raithel (SPD): Bürgernah sei vielmehr, einen barrierefreien Gehweg für alle Waldershofer zu schaffen. Lediglich Winfried Neubauer (FW) stellte sich auf Härtls Seite. Er äußerte sich abfällig über die Planer und meinte, dass der "gesunde Menschenverstand" vom Sitzungssaal ausgesperrt bleibe. Außerdem werde eine "Klientelpolitik der Behindertenbeauftragten" betrieben. Dagegen verwahrten sich Mitglieder der SPD-Fraktion. SPD-Sprecher Gerhard Greger brachte die Diskussion schließlich auf den Punkt: "Es geht hier um die Sicherheit unser Kinder und unserer älteren Mitbürger." Nicht zuletzt die Grundschüler würden den durchgängigen Gehweg brauchen. Gegen die Stimmen von Winfried Neubauer und Michaela Härtl votierte das Gremium für die ursprüngliche Planung.