25.09.2017

Verständnislos haben Waldershofer Stadträte in der jüngsten Sitzung auf eine Entscheidung des Landratsamtes Tirschenreuth reagiert. Geplant war, im Zuge der Dorferneuerung für den Ortsteil Lengenfeld eine Erschließungseinheit zu bilden, damit zum Beispiel bei Straßenbaumaßnahmen nicht nur die direkten Anwohner zur Kasse gebeten, sondern die Kosten, für die es keine Förderung gibt, auf das ganze Dorf umgelegt werden. Dies sei jedoch rechtlich nicht möglich, hat das Landratsamt entschieden. Das bringe nun die gesamte Dorferneuerung in Lengenfeld in Gefahr, sagte Michaela Härtl (Freie Wähler). Die Freie-Wähler-Sprecherin Gisela Kastner stimmte ihrer Fraktionskollegin zu: "Einige wenige werden die Straße bezahlen müssen, von der doch alle profitieren." Sie frage sich, ob das Landratsamt wohl die Dorferneuerung abwürgen möchte, in die die Lengenfelder bereits so viel Energie steckten. Die von Karin Hauser-Dötterl (Landratsamt) formulierte Begründung für die Entscheidung bezeichnete Kastner als unverständlich. Darin heißt es unter anderem: "Die Bildung einer Erschließungseinheit setzt voraus, dass zwischen den in Rede stehenden Erschließungsanlagen ein Funktionszusammenhang besteht. Diese funktionale Abhängigkeit besteht nur, wenn ausschließlich eine Anlage einer anderen Anlage die Anbindung an das übrige Straßennetz vermittelt. ... Die geforderte funktionelle Abhängigkeit einer selbstständigen Nebenstraße von einer Hauptstraße kann aber nicht angenommen werden, wenn die Nebenstraße mit dem üblichen Verkehrsnetz verbunden ist." Das Waldershofer Gremium war sich einig, dass man noch einen Versuch unternehmen sollte, das Landratsamt umzustimmen. Christoph Haberkorn von der Stadtverwaltung sah aber nur geringe Chancen. Karin Hauser-Dötterl habe ihm bei der Ortsbesichtigung klar gesagt, dass es für Lengenfeld keine Erschließungseinheit geben könne. Die Stadträte bestanden aber darauf, dass Haberkorn nochmals mit der Vertreterin des Landratsamtes spricht. Weniger Probleme gab es mit einem weiteren Tagesordnungspunkt, der den Ortsteil Lengenfeld betrifft. Einstimmig beschloss das Gremium gemäß eines Antrags von Oskar Kastner, die Lengenfelder Waldwirtschaftswege instand zu setzen und im Wege einer privatrechtlichen Vereinbarung abzurechnen. Voraussetzung ist die Zustimmung der Beteiligten zur Kostenübernahme von 75 Prozent.