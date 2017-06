Politik Waldershof

02.06.2017

Einst grenzte eine dichte, rund 2,50 Meter hohe Hecke die Laufbahn bei der Schule in Waldershof vom angrenzenden Wohngebiet ab. Davon ist nicht mehr viel übrig. Regelrecht "abrasiert" hätten Mitarbeiter des Bauhofs die Hecke, wie Gisela Kastner (FW) in der jüngsten Stadtratssitzung kritisierte. Dies sei eines der Ärgernisse gewesen, auf die man bei einem Rundgang mit Ursula Schimmel, der Geschäftsführerin des Bundes Naturschutz im Landkreis Tirschenreuth, stieß.

Nach Ansicht von Ursula Schimmel werde sich die Hecke von dem Radikal-Schnitt nicht erholen, sagte Kastner in der Sitzung weiter. Sie forderte, dass die Mitarbeiter im Bauhof mehr gärtnerischen Sachverstand walten lassen sollten, zumal sie einen gelernten Gärtner in ihren Reihen hätten. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann bedauerte, dass der Termin mit der Umweltexpertin nicht mit ihr abgestimmt gewesen war. Sie hätte gerne teilgenommen. Weshalb die Hecke so gestutzt wurde, blieb unklar, von unkontrolliertem Samenflug war die Rede. Wie zu erfahren war, hat es zudem Beschwerden zweier älterer Damen gegeben, die sich über geräuschvolle amouröse Vergnügungen Jugendlicher hinter der Hecke mokiert hatten. Stefan Müller (CSU) fragte, wie die Stadt damit umgehe, wenn Bürger in öffentliche Grünflächen eingreifen. So seien zuletzt drei Bäume gefällt worden. "Nirgendwo sonst wird so viel abrasiert wie bei uns", schimpfte er. "Das sind keine Kavaliersdelikte." Sonnemann kündigte an, dass wegen der drei Bäume Anzeige gegen unbekannt gestellt werde.