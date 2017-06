Politik Waldershof

02.06.2017

In der Stadt Waldershof ist seit Donnerstagabend die haushaltslose Zeit vorüber: Nachdem die Fraktion aus CSU und Wählerbund im April mit ihrem Nein eine Verabschiedung des Rekord-Etats verhindert hatte, fand das weitgehend unveränderte Zahlenwerk nun eine Mehrheit. Das lag aber nicht am Abstimmungsverhalten der CSU-/WB-Fraktion, sondern an den knappen Mehrheitsverhältnissen. Denn die Fraktion blieb bei ihrem Nein, war aber nicht vollständig: Ihr Sprecher Mario Rabenbauer und auch Angela Burger fehlten in der Sitzung. So gab es lediglich sechs Nein-Stimmen, während die diesmal vollzähligen vier Freie-Wähler-Stadträte, die vier SPD-Räte und Bürgermeisterin Friederike Sonnemann dafür votierten, die Haushaltssatzung 2017 zu erlassen und die Finanzplanung der Jahre 2018 bis 2020 zu genehmigen. Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von 25 519 100 Euro, das sich aufteilt in 14 047 200 Euro im Vermögenshaushalt und 11 471 900 im Verwaltungshaushalt. Um die zahlreichen Investitionen wie zum Beispiel die Erschließung der Rosenthal-Brache stemmen zu können, muss die Stadt Kredite in Höhe von 2 780 000 Euro aufnehmen. Als Einnahmen aus der Gewerbesteuer sind fünf Millionen Euro veranschlagt. Eine schwere Belastung für den Etat ist die Kreisumlage in Höhe von 2 860 500 Euro. Die Haushaltsreden wurden bereits in der April-Sitzung gehalten (wir berichteten). Nur eine Bemerkung wolle er machen, sagte Hilmar Wollner für die CSU/WB-Fraktion: In den vergangenen Wochen sei der Eindruck erweckt worden, als stünden wegen des nicht verabschiedeten Haushalts in Waldershof alle Räder still. Das stimme so nicht. Denn schon von Januar bis April war Waldershof haushaltslos. Das "Nein" der Fraktion sei also nicht dramatisch gewesen. "Das Recht, einem Haushalt zuzustimmen oder ihn abzulehnen, steht jeder Fraktion zu", betonte Gisela Kastner (FW). "Natürlich", sagte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. "Das ist Demokratie." Auch die SPD-Fraktion habe schon mal einen Haushalt abgelehnt, erinnerte Gerhard Greger. "Aber da waren wir nur zu zweit."