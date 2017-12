Politik Waldershof

26.12.2017

10

0 26.12.201710

Die außerordentlich gute wirtschaftliche Entwicklung in Waldershof prägt nicht nur den Jahresrückblick der Bürgermeisterin. Doch es gibt auch Sorgen.

Ehrenamtliches Engagement

Weichen gestellt

"Wir haben viel bewegt", freute sich Bürgermeisterin Friederike Sonnemann in der Jahresschlusssitzung des Stadtrats. "Aus kommunalpolitischer Sicht war es ein erfolgreiches Jahr für die Stadt Waldershof." Sonnemann: "Wir haben zahlreiche Projekte angestoßen und vollendet." Manches sei reibungslos gelaufen; bei manchen Projekten habe es Hürden und Zeitverzögerungen gegeben. "Das Erscheinungsbild unserer Stadt hat sich infrastrukturell weiter verbessert." Die Bürgermeisterin verwies dabei auf Stadtpark, Neubau der Sporthalle und den Ausbau der Kinderbetreuung. "In Waldershof geht es voran. Das Umfeld für Familien und Unternehmen wird immer attraktiver."Dass Waldershof investieren müsse, sollte allen Beteiligten klar sein, "denn wir müssen mithalten im Wettbewerb um Ansiedlungen und Wachstum". Globalisierung und Digitalisierung ändere das Leben. "Unsere Unternehmen sind dafür gut aufgestellt." Friederike Sonnemann fuhr fort: "Wir als Kommune sind jedoch auch aufgefordert, aktiv zu handeln, um unseren Service zu verbessern, noch effizienter zu arbeiten." Verwaltungsintern bewege der schmerzliche krankheitsbedingte Ausfall des leitenden Beamten im Rathaus. Die Verwaltung arbeite vor diesem Hintergrund keinesfalls auf Sparflamme. Es gelte Prioritäten zu setzen und sich auf die wichtigsten Projekte zu konzentrieren. "Wir bemühen uns nach Kräften, den Ausfall zu kompensieren."Viel bewegt hätten im zu Ende gehenden Jahr die ehrenamtlich Tätigen. "Ohne sie wäre das kulturelle, sportliche, religiöse und politische Leben um einiges ärmer." Die Stadt unterstütze deshalb ehrenamtliche Aktivitäten zum Wohl der Bürger. Einen besonderen Dank richtete die Bürgermeisterin an Seniorenbeauftragten Karl Busch, der sein Ehrenamt zum Ende des Jahres niederlegt. Im Ausblick auf 2018 sagte Friederike Sonnemann: "Wir werden weiter an der Erschließung der Gewerbeflächen arbeiten." Der Haushalt 2017 werde nach Einschätzung der Stadtverwaltung mit einem Überschuss von mindestens einer Million Euro abschließen. Das hänge aber davon ab, welche Rechnungen in den nächsten Tagen noch für die Sporthalle auf den Tisch flattern. Die Bürgermeisterin erklärte: "Nachdem der Großteil der Turnhalle 2017 ohne Kreditaufnahme finanziert wurde, kann man davon ausgehen, dass der Kreditbedarf des Haushalts 2018 trotz aller neu zu veranschlagenden Investitionen nicht so hoch wie im Vorjahr ausfallen wird." Sie blicke deshalb zuversichtlich ins kommende Jahr."Unsere Kindergärten werden uns weiterhin beschäftigen", wagte Mario Rabenbauer (CSU/Wählerbund) einen Ausblick. "Sie sind für jede Kommune lebensnotwendige Infrastruktur. Daher können wir es uns nicht leisten, hier nachlässig zu sein. 2018 wird uns enorm fordern." Der Haushalt 2017 sei erst im Juni beschlossen worden - "gegen die Stimmen unserer Fraktion". Rabenbauer weiter: "Aber wir sind nicht die einzigen, die diesen Haushalt kritisch sehen. Daher können wir es auch für den nächsten Haushalt nur anbieten: Nicht nur vorlegen und abnicken lassen. Das Gremium ernsthaft in die Erstellung einbinden und Kompromisse suchen - nur so wird man Mehrheiten dafür finden." Rabenbauer dankte allen engagierten Kräften. Auch verwies er auf zahlreiche Förderungen. Möglich sei dies nur, "weil wir uns finanziell in einer sehr unbesorgten Zeit bewegen. Die Einnahmen steigen von Jahr zu Jahr". Der Fraktionssprecher setzte hinzu: "Die Kunst muss es sein, aus dem von den Steuerzahlern anvertrauten Geld den größtmöglichen Nutzen für die Allgemeinheit zu erzielen." Gisela Kastner von den Freien Wählern fasste zusammen: "Kritik wurde zeitnah geäußert und diskutiert. Forderungen, die neu zu stellen sind, gehören in die Beratungen zum neuen Haushalt." Ein Grund zur Freude sei die Einweihung der neuen Sporthalle gewesen. "Sie bietet vielfältige Möglichkeiten für unsere Bürger." Auch stellte Kastner die anhaltend gute wirtschaftliche Situation in der Stadt heraus. "Dafür gebührt der Dank allen Betrieben, die dies mit guten unternehmerischen Entscheidungen möglich machen und nicht nur Steuern generieren, sondern auch Arbeitsplätze anbieten." Gisela Kastner schloss ihre Rede mit einer Ankündigung: Ab der nächsten Sitzung übernimmt Michaela Härtl die Aufgabe der Sprecherin der FW-Fraktion.Von einem außerordentlich erfolgreichen Jahr 2017 für Waldershof sprach Gerhard Greger (SPD). Es gelte, "wichtige Dinge zum Wohle der Stadt voranzubringen". Für eine gute Zukunft seien Weichen gestellt worden. "Unsere Bürgermeisterin und die gesamte Stadtverwaltung haben 2017 in sehr harter, kontinuierlicher Arbeit unseren Unternehmen die Möglichkeit gegeben, sich nach ihren Vorstellungen weiterzuentwickeln." Unbürokratisch sei das Gewerbegebiet ausgewiesen worden, "so schnell, dass die Firma Cube schon in diesem Jahr erweitern kann". Waldershof sei eine Kommune, die aktiv helfe, Arbeitsplätze und Wohlstand zu schaffen. Mit der Sporthalle habe die Stadt ein Schmuckkästchen bekommen. Die SPD-Fraktion habe dieses Projekt entscheidend vorangebracht "und dies auch noch wesentlich kostengünstiger als alle Planungen, die vorab liefen". Auf Antrag der SPD-Fraktion habe die Stadt die Trägerschaft des Kindergartens St. Sebastian übernommen. Ein Neubau des Kindergartens Piccolino werde derzeit geprüft.