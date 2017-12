Politik Waldershof

28.12.2017

Auch im kommenden Jahr will Waldershof kräftig investieren und Sanierungsmaßnahmen anpacken. Dabei setzen die Stadträte auf eine kräftige Unterstützung aus Mitteln der Städtebauförderung.

Bevor das Gremium die Bedarfsmitteilung zur Städtebauförderung genehmigte, gab Bürgermeisterin Friederike Sonnemann eine Übersicht über die geplanten Maßnahmen. So sind Planungs- und Vorbereitungskosten zur Neugestaltung des Marktes mit 50 000 Euro veranschlagt. 272 000 Euro kosten Abbrucharbeiten und Neugestaltung im Bereich Josefstadt. Für die Neugestaltung der Klostergasse mit Schlossweg fallen Planungskosten von rund 60 000 Euro an. Rund 107 000 Euro sind für die barrierefreie Gestaltung der Aussegnungshalle (mit Umfeld) auf dem Waldershofer Friedhof nötig. Grunderwerb, Abbruch, Neugestaltung Walbenreuther Straße 1: rund 247 000 Euro. 127 000 Euro müssen für den Abbruch des Schwesternwohnheims (Klostergasse) aufgewandt werden. Ins kommunale Förderprogramm sollen 100 000 Euro fließen, ins Leerstandsprogramm 10 000 Euro. Der Betrag für die Öffentlichkeitsarbeit soll von 8000 auf 13 000 Euro aufgestockt werden, da ein Programm zur Demenzbetreuung (Stichwort Bürgercafé) mit Kosten von 5000 Euro aufgegriffen werden soll. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann wies in einer Vorschau darauf hin, dass es nächstes Jahr ein bedeutendes Jubiläum zu feiern gibt: 20 Jahre Schlemmermeile. Von Stadtrat Stefan Müller kam die Anregung, Hinweisschilder an den Bachläufen aufzustellen. Nicht nur Kinder könnten so mehr über ihre Heimat erfahren und sich die Namen der Bäche einprägen.Stadtrat und Feuerwehrreferent Günther Fachtan regte an, die Kinderfeuerwehr, die derzeit im Feuerwehrverein integriert ist, auszugliedern, was positive Effekte habe. Hier sei jedoch die Zustimmung des Stadtrats gefordert. Sofort ja sagten alle Räte bei einem weiteren Punkt, den Günther Fachtan vorbrachte: Am 27. Januar steht die Neuwahl der Waldershofer Feuerwehr-Kommandanten an. Künftig soll es zwei gleichberechtigte stellvertretende Kommandanten geben. Fachtan erläuterte, dass sich so auch jüngere Feuerwehr-Kameraden an verantwortlicher Stelle einbringen könnten.Günther Fachtan hakte auch in Sachen Gefährdungsbeurteilung (Ein- und Ausfahrt beim Feuerwehrhaus Waldershof) nach. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann wusste: "Die ist noch nicht abgeschlossen." Die Prüfung laufe. Wichtig war Bürgermeisterin Sonnemann in dem Zusammenhang ein Hinweis auf die stete Unterstützung der Feuerwehr: "Ein neues Fahrzeug steht bereit, ein Anbau wird geplant."