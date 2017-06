Winfried Neubauer vereidigt

Politik Waldershof

02.06.2017

Neues Gesicht im Waldershofer Stadtrat: Am Donnerstagabend hat Bürgermeisterin Friederike Sonnemann (rechts im Bild) Winfried Neubauer (links) vereidigt. Er ist in die Fraktion der Freien Wähler nachgerückt, da sich Hilde Schug aus gesundheitlichen Gründen aus dem Gremium zurückgezogen hat. Neubauer übernimmt nach dem Willen der Fraktion auch den Zuständigkeitsbereich von Hilde Schug. Der Polizeibeamte ist also der neue Referent für Familie und Kinder. Außerdem vertritt er die dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner im Hauptverwaltungsausschuss. Bild: fph