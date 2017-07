Politik Waldershof

Seit einigen Jahren ist es üblich, dass der Waldershofer Stadtkämmerer Harald Fischer in der Jahresmitte dem Stadtrat einen Zwischenbericht zur Haushaltsentwicklung der Stadt vorlegt. So geschah es auch in der Sitzung am Donnerstag. Und Fischers Fazit lautet: "Die Haushaltsentwicklung verläuft besser als geplant." Die Gewerbesteuer liege mit über fünf Millionen Euro auf einem hohen Niveau. Die weiteren Steuern entsprächen den Erwartungen, die Einkommensteuer sei sogar höher als zu erwarten war. Harald Fischer: "Die Einnahmesituation ist also stabil, die Kassenlage der Stadt Waldershof sehr gut." Investitionen seien unter diesen Voraussetzungen möglich - und ja auch zuhauf eingeplant, heißt es im Bericht, der in der Sitzung vorlag.