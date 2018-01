Sport Waldershof

16.01.2018

Cube stattet erneut das Wanty-Team aus. Die belgischen Radprofis wollen bei der Frankreich-Rundfahrt ein gewichtiges Wort mitreden.

Lob von L'Équipe

Bekanntes Terrain

Wir wollen eine Schippe drauflegen und die Mannschaft mit noch stärkerem Material ausstatten. Marko Haas

Diesmal wollen sie richtig angreifen. Wenn das belgische Profi-Radteam Wanty-Groupe-Gobert am 7. Juli zur ersten Etappe der Tour de France startet, sind viele Waldershofer mit dem Herzen in Frankreich. Die acht Fahrer um ihren Star Guillaume Martin erhoffen sich bei ihrer zweiten Teilnahme beim weltweit größten Radsportspektakel nicht weniger als einen Etappensieg - und das auf Rädern von Cube.Erst vor wenigen Tagen hat Wanty-Groupe-Gobert eine der vier begehrten Wildcards erhalten, die zur Teilnahme an der Frankreich-Rundfahrt berechtigen. "Als Continental Team ist Wanty nicht automatisch bei der Tour de France gelistet", erklärt Marko Haas, bei Cube in Waldershof für das Marketing zuständig. Einer der Gründe, warum die Belgier als eines der wenigen nicht in der World-Tour startenden Teams auch dieses Jahr wieder dabei sind, ist deren Angriffslust. Mit der hat sich Wanty 2017 in die Herzen der Fans gefahren. Für diesen Mut ernteten die Fahrer von der französische Sportzeitung L'Équipe ein dickes Lob.Dass Cube ein belgisches Profi-Radteam ausstattet, ist einem Zufall zu verdanken. "Unser belgischer Distributor wohnt nur fünf Kilometer vom Wanty-Team-Manager entfernt. Und als das Team einen neuen Ausrüster gesucht hat, ist Cube ins Spiel gekommen", sagt Haas. Bisher hatte das Waldershofer Unternehmen auf Nachwuchsteams gesetzt. "Aber wir waren nicht abgeneigt, bei den Profis einzusteigen."Diesen Schritt hat Cube nicht bereut. Vor allem in den klassischen Rennrad-Nationen wie Frankreich, Italien, die Benelux-Staaten oder England sind die Räder aus der Kösseine-Stadt nun noch weitaus bekannter als bisher schon. "Viele Kunden orientieren sich an den Profis und schauen, auf welchen Rädern sie unterwegs sind." Ob sich die Fernsehübertragungen tatsächlich auf die Verkaufszahlen ausgewirkt haben, lässt sich nicht exakt messen. Allein die mediale Reichweite und das positive Image des belgischen Teams seien aber für Cube ein lohnendes Geschäft.Bevor das Unternehmen und das Team die Zusammenarbeit vereinbarten, waren Manager, Fahrer und Mechaniker von Wanty in Waldershof und haben die Cube-Renner sowie die Zeitfahrmaschinen unter die Lupe genommen. "Wir haben viel mit dem Team getestet. Denn es ist doch etwas anderes, wenn ein Sprinter bis zu 1500 Watt auf die Pedale bringt, als wenn ein Hobbyradler fährt." Derartige Belastungen seien auf den Prüfständen bei Cube kaum realistisch zu simulieren.Immer wieder schickte Cube Räder von Waldershof nach Belgien. "Es muss eben alles passen, von den Anforderungen ans Material bis zum Komfort für die Fahrer. Wichtig ist das Gesamtpaket." Nicht nur die Fahrer, auch das Unternehmen profitiert von der Zusammenarbeit. "Die Profis haben in der Saison etwa 80 Renntage. Insgesamt sind sie um die 60 000 Kilometer auf dem Rad unterwegs. Die Erfahrungen wirken sich letztlich auf alle Rennräder aus."Die Profis setzen auf Vollcarbon-Laufräder. Auch Lenker und Vorbau sind aus Carbon. Die Profiräder kosten um die 12 000 Euro. Derzeit sei das aktuelle Tour-de-France-Rad für das Wanty-Team in der Entwicklungsphase. "Wir wollen eine Schippe drauflegen und die Mannschaft mit noch stärkerem Material ausstatten."Pro Saison erhält das belgische Profi-Radteam 110 Straßenräder und 25 Zeitfahrräder. "Die Mannschaft besteht aus 22 Fahrern. Jeder erhält ein Trainingsrad und zwei Wettkampfräder, wovon eines immer zur Sicherheit während der Rennen auf den Begleitfahrzeugen transportiert wird", sagt Haas. Beim Zuschnitt der diesjährigen Tour de France rechnet der Cube-Marketing-Verantwortliche mit vielen Stürzen. Zum einen gebe es einige kürzere Etappen, die viele Fahrer zu risikoreichen Attacken reizen werden, zum anderen stünden auch mehrere Kopfsteinpflaster-Passagen, etwa nach Roubaix, auf dem Programm. Vor allem letztere Etappen werden dem Team Wanty-Groupe-Gobert liegen. "Das ist genau das Terrain, das die Belgier lieben, weil sie es aus ihrer Heimat bestens kennen."Vor der Tour de France im Juli, dem Saison-Höhepunkt, startet Wanty bei mehreren sogenannten Frühjahrsklassikern. "Wir stecken momentan in der heißen Organisations-Phase und entwickeln eine Marketing-Strategie", sagt Haas. Im vergangenen Jahr hatte Cube beim Start der Tour de France in Düsseldorf ein Heimspiel. "Wir veranstalteten einen Tag zuvor ein Händler-Event und haben ein Boot gemietet. Mit den Händlern und einem Teil des Teams sind die Cube-Mitarbeiter dann auf dem Rhein geschippert. Für den Tour-Start hatten wir eine Bar zur Verfügung, in der unsere Gäste exklusiv das Geschehen verfolgen konnten."Vor dem diesjährigen Tour-Start, müssen die Profis noch etliche Trainingskilometer zurücklegen. Und auch die acht Team-Mechaniker von Wanty werden noch öfter in Waldershof sein, um sich mit den Cube-Experten auszutauschen. Sollte dann tatsächlich Wanty einen Etappensieg holen, werden in Waldershof einige Champagner-Korken knallen.