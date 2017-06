Sport Waldershof

18.06.2017

9

0 18.06.2017

(kro) Die Vorbereitungen für die dritte Auflage des Cube-Kindertriathlons am 29. Juli im Waldershofer Kösseinebad laufen bereits auf Hochtouren. Dabei setzt der RSC Marktredwitz, unterstützt durch die Stadt Waldershof und den Fahrradhersteller Cube, weitestgehend auf das bewährte Konzept aus dem Vorjahr. Teilnahmeberechtigt sind in diesem Jahr die Jahrgänge 1999 bis 2011. Die unterschiedlichen altersgerechten Distanzen stellen für gesunde Kinder keine zu große Herausforderung dar und sind daher auch zum Reinschnuppern für Neulinge hervorragend geeignet, so die Veranstalter. Die jüngsten Athleten (Jahrgang 2010 und 2011) absolvieren einen Duathlon (Laufen - Radfahren - Laufen). Start, Ziel und Wechselzone, in der die Fahrräder deponiert werden, befinden sich im Waldershofer Kösseinebad und bieten den Zuschauern die Möglichkeit, das Wettkampfgeschehen stets hautnah mitverfolgen zu können. Zur Sicherheit der Kinder wird die Schwimmstrecke durch fachkundige Rettungsschwimmer überwacht und die Straße, auf der mit dem Rad gefahren wird, für den Verkehr gesperrt. Auch in diesem Jahr wird die Veranstaltung als Lauf zum Oberpfälzer Kids-Cup (Oberpfalzmeisterschaft) und zum oberfränkischen Schüler- und Jugendcup (oberfränkische Meisterschaft) gewertet und garantiert somit ein spannendes Aufeinandertreffen der besten Triathleten beider Bezirke. Für die teilnehmerstärksten Teams und Schulmannschaften gibt es auch in diesem Jahr wieder tolle Sachpreise zu gewinnen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.rsc-marktredwitz.de. Zur Vorbereitung für Einsteiger bietet der RSC Marktredwitz mehrere Triathlon-Workshops für Kinder zum Kennenlernen der Sportart und der Wettkampfstrecken an. Termine jeweils Freitag: 23. Juni, 30. Juni, 7. Juli und 21. Juli, von 16 bis 17 Uhr im Waldershofer Kösseinebad. Weitere Infos zum Kindertriathlon gibt Olaf Korf, Telefon 09231/879857, E-Mail olaf.korf@t-online.de.