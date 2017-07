Sport Waldershof

Der 20-jährige Maximilian Gläßl von der Stieglmühle (Waldershof) wird auch in der kommenden Saison beim DEL2-Meister Löwen Frankfurt verteidigen. Gläßl, der im Sommer 2016 zu den Straubing Tigers wechselte, wurde für ein weiteres Jahr an die Hessen ausgeliehen. Dort hat er eine hervorragende Entwicklung genommen und mit dazu beigetragen, dass den Frankfurtern der DEL2-Titelgewinn gelang.

In Frankfurt, so der sportliche Leiter der Straubing Tigers, Jason Durham, könne er sich sportlich weiter entwickeln. Klares Ziel sei, dass Gläßl noch eine Schippe drauflegen könne. Ab Sommer 2018 soll er dann in Straubing seine erste DEL-Saison absolvieren. Aktuell trainiert Gläßl mit der "Sommer-Trainingsgruppe" in Straubing.