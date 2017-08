Sport Waldershof

Poppenreuth. Der SV Poppenreuth zog am Samstag beim SSV Kasendorf mit 1:5 den Kürzeren. Insgesamt gesehen war es ein verdienter Sieg der Hausherren, die ihre Chancen eiskalt nutzten, aber durch das leichtfertige Abwehrverhalten der Gäste kräftig unterstützt wurden.

Nach einer guten Viertelstunde fiel das 1:0 für Kasendorf. Krupicka traf den Ball nicht richtig und legte so für Schorn mustergültig auf, der aus elf Metern kein Problem hatte. Im Anschluss wurde Poppenreuth druckvoller. Einen Kopfball von Antonyuk kratzte Torwart Cukaric gerade noch von der Linie, der Nachschuss von Weber wurde zur Ecke abgeblockt. In der 27. Minute machte Krupicka seinen Bock vom Gegentor wieder wett. Eine Freistoßflanke von Weber köpfte er zum Ausgleich ein. Danach hatte der Gast vor allem nach Ecken und Freistößen mehrmals den Führungstreffer auf dem Fuß. Bei einem der wenigen Angriffe der Gastgeber traf Gansgruber den Pfosten und obwohl drei Abwehrspieler des SVP in Ballnähe standen, reagierte A. Pistor am schnellsten und vollstreckte.Nach dem Seitenwechsel hatte Poppenreuth innerhalb weniger Minuten durch Neudert, Krupicka und Kotrba den Ausgleich auf dem Fuß. Mit dem ersten erwähnenswerten Angriff nach der Pause kamen die Gastgeber zum 3:1. Fuchs wurde im Strafraum gefoult, A. Pistor ließ sich die Chance nicht entgehen. Poppenreuth versuchte den Anschlusstreffer zu erzielen, lief aber erneut in einen Konter. M. Pistor wurde von Torwart Repcik unsanft zu Boden gebracht und wieder war A. Pistor vom Punkt erfolgreich. Der SVP gab jetzt auf und Friedrich erhöhte noch auf 5:1.SSV Kasendorf: Cukaric, Gunzelmann, Stübinger, Fuchs, A. Pistor (78.) Friedrich, Schubert, M. Pistor (86. Hartmann), Luft (53. Ellner), Grasgruber, Schorn, MullenSV Poppenreuth: Repcik, Neudert (67. Yacizi), Antonyuk (71. Övunc), Kotrba, Peroutka, Krupicka, Kucera, Mikiska, Plachy, Weber, OlahTore: 1:0 (18.) Dominik Schorn, 1:1 (27.) Tomas Krupicka, 2:1 (38.), 3:1 (63./Foulelfmeter) und 4:1 (75./Foulelfmeter) Andreas Pistor, 5:1 (84.) Jonas Friedrich - SR: Florian Reich (SV Heubach) - Zuschauer: 120