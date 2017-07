Sport Waldershof

26.07.2017

26.07.2017

Nach dem Auftaktsieg in Oberkotzau wollte der SV Poppenreuth gegen die SpVgg 13 Selb den nächsten Dreier nachlegen. Doch es reichte gegen den Neuling nur zu einem 1:1.

Poppenreuth. Poppenreuth hatte zwar mehr Ballbesitz und spielte ständig nach vorne, kam aber selten in aussichtsreiche Positionen. Selb stand sehr tief und war gut organisiert. Immer wieder liefen die schnellen Spitzen des SVP ins Abseits. Ein Schuss von Olah nach zehn Minuten, den Gästetorwart Smrha parierte, war die einzige Ausbeute vor der Pause. Auf der anderen Seite brauchte Schlussmann Repcik überhaupt nicht ins Geschehen einzugreifen.Auch in der zweiten Hälfte hatte Poppenreuth mehr Ballbesitz. In der 57. Minute traf Antonyuk mit einem schönen Seitfallzieher nur den Pfosten. Wenig später zog Weber ab, sein Schuss ging aber knapp daneben. In der 72. Minute fiel dann endlich die Führung: Kotrba hatte sich links durchgesetzt und seine Flanke köpfte Antonyuk ein. Aber die Freude währte nicht lange. Mit dem nächsten Angriff gelang den Gästen der Ausgleich. Karatas zog eine Freistoßflanke in den Strafraum und Zucker bugsierte den Ball über die Linie.In der Folge wollte die Heimelf unbedingt den Sieg, hätte aber in der 83. Minute fast ein Gegentor kassiert, doch Söllner scheiterte alleine vor dem Tor an Repcik. Auf der anderen Seite klärte Smrha (88.) gegen Peroutka und holte auch den Nachschuss von Weber noch von der Linie. Insgesamt gesehen ein nicht ganz unverdienter Punkt der Gäste, die in der Abwehr sicher standen und in Smrha einen sicheren Rückhalt hatten. Poppenreuth konnte nicht an die gute Leistung des letzten Spiels anknüpfen und musste mit dem einen Punkt zufrieden sein.SV Poppenreuth: Repcik, Sticht, Gonsior (70. Övunc), Neudert, Antonyuk, Weber, Peroutka, Kotrba, Plachy, Olah, KrupickaSpVgg 13 Selb: Smrha, Reim, Zila, Ries (72. Küspert), Söllner (90. Plavnicky), Sommer, Kröniger, Hancik, Engler, Zucker, Karatas (88. Maisel)Tore: 1:0 (72.) Dmytro Antonyuk, 1:1 (74.) Bernard Zucker - SR: Oliver Barnert (SC Kreuz Bayreuth) - Zuschauer: 130 - Gelb-Rot: Burak Övunc (Poppenreuth)