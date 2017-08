Sport Waldershof

Poppenreuth. Der SV Poppenreuth verlor am Sonntag das Heimspiel gegen den BSC Saas-Bayreuth mit 2:5. Die Gastgeber beendeten die Partie nach verletzungsbedingten Ausfällen nur mit neun Mann.

Der SV Poppenreuth wurde schon in der 2. Minute kalt erwischt. Ein Fernschuss prallte vom Pfosten ins Tor. Ein scheinbar haltbarer Distanzschuss von Kucera brachte den Ausgleich. Dann gab es das erste Geschenk der Poppenreuther Abwehr: Drei Spieler konnten den Flügellauf eines BSC-Akteurs nicht stoppen und der frei im Zentrum stehende Massberger hatte keine Mühe. Postwendend fiel aber der Ausgleich: Diesmal schlug die Bayreuther Abwehr ein Luftloch und Kotrba nutzte die Chance eiskalt.Die zweite Hälfte begann mit dem nächsten Riesenbock des SVP: Mit einem verheerenden Rückpass wurde der Gästestürmer zum Toreschießen eingeladen. Die Führung beflügelte die Bayreuther, die mit gutem Kombinationsspiel zu Chancen kamen. Lange Diagonalpässe sorgten immer wieder für Gefahr im Poppenreuther Strafraum. Nach dem Doppelwechsel in der 52. Minute hofften die SV-Fans auf neuen Schwung durch Sticht und Koubek. Doch nach fünf Minuten musste Koubek mit Muskelriss vom Platz. Wenig später erlitt Antonyuk bei einem Kopfballduell eine große Platzwunde und musste ins Krankenhaus gebracht werden. In Unterzahl war an eine Ergebnisverbesserung nicht mehr zu denken. Der SV verteilte einfach zu viele Geschenke an den keineswegs übermächtigen Gast.SV Poppenreuth: Repcik, Övunc (52. Sticht), Neudert, Antonyuk, Kotrba, Peroutka, Krupicka (52. Koubek), Kucera, Mikiska, Plachy, OlahBSC Saas-Bayreuth: Tscheuschner, Grüner, Pütterich, Gubitz, Viefhaus (82. Jungwirth), Eberlein, Massberger (87. Küfner), Geßlein (84. Guthmann), Füßmann, Großer, HofmannTore: 0:1 (2.) Mike Hofmann, 1:1 (22.) Ladislav Kucera, 2:1 (36.) Florian Massberger, 2:2 (37.) Josef Kotrba, 2:3 (46.) Max Geßlein, 2:4 (77.) Florian Massberger, 2:5 (90.) Julius Küfner - SR: Tobias Fenkl (SV Hafenpreppach) - Zuschauer: 95