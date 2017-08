Sport Waldershof

Poppenreuth. Durch zwei späte Tore von Josef Kotrba bezwang der SV Poppenreuth am Samstag den ATS Kulmbach mit 3:1 (1:1). Zunächst war es ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften waren auf Sicherheit bedacht, das Geschehen spielte sich im Mittelfeld ab. Nach 15 Minuten wurde der Gastgeber druckvoller. Einen Freistoß aus halbrechter Position versenkte Dmytro Antonyuk mit dem Kopf zur Führung. In der Folge hatte der SVP weitere Möglichkeiten, vergab diese jedoch. Völlig unerwartet, der Gast hatte bis dahin nicht einmal auf das heimische Tor geschossen, fiel der Ausgleich. Fabian Sticht vertändelte kurz vor dem eigenen Strafraum den Ball und Ertac Tonka ließ sich nicht zweimal bitten. So ging es mit einem glücklichen Remis für die Gäste in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab es zunächst eine Möglichkeit für die Hausherren: Daniel Weber lief alleine auf das Tor zu, scheiterte aber an ATS-Torwart Janick Martin. Im Gegenzug verzog Achmet Topal knapp. Danach spielte fast nur noch der Gastgeber. Spielertrainer Vaclav Peroutka traf zweimal nur die Latte und scheiterte mit einem Schuss an Martin. Kopfbälle von Josef Kotrba und Peroutka verfehlten knapp ihr Ziel und wiederum Kotrba scheiterte mit einem Schuss an Martin. Kulmbach hatte in diese Phase nichts entgegenzusetzen. In der 82. Minute schien sich das zu ändern: Nach einem zu kurzen Abwurf von SV-Torwart Michal Repcik ging Dominik Makiska etwas zu robust zu Werke und sah Gelb-Rot. Kulmbach sah nun seine Chance, lief aber in die eiskalten Konter der Gastgeber. Zweimal der wieselflinke Kotrba, nach tollen Zuspielen von Martin Olah und Ladislav Kucera, versetzten den Oberfranken den K. o. Das Schiedsrichtergespann leitete die Partie ohne große Aufregung, aber konsequent.SV Poppenreuth: Repcik, Sticht (58. Olah), Neudert, Antonyuk, Kotrba, Peroutka, Krupicka, Kucera, Mikiska, Plachy, Weber (89. Yazici)ATS Kulmbach: Martin, Baumgärtner, Bär, Nacak, Topal, Klaszka, Aiblinger, Tonka, Streng, Schatz, EhmTore: 1:0 (21.) Dmytro Antonyuk, 1:1 (37.) Ertac Tonka, 2:1 (87.) und 3:1 (89.) Josef Kotrba - SR: Ralf Waworka (SC Kleinwinklarn) - Zuschauer: 96 - Gelb-Rot: (83.) Dominik Mikiska (SV Poppenreuth)