23.07.2017

0 23.07.2017

Poppenreuth. Gelungener Saisonstart für den SV Poppenreuth in der Bezirksliga Oberfranken Ost: Die Truppe von Spielertrainer Vaclav Peroutka feierte bei der SpVgg Oberkotzau einen 3:0 (1:0)-Erfolg.

Poppenreuth bestimmte zunächst das Geschehen und hatte nach fünf Minuten durch Kotrba die erste Chance, Torwart Bertelmann reagierte aber hervorragend. Nach 20 Minuten verloren die Gäste etwas den Faden und Oberkotzau kam besser ins Spiel. Torchancen blieben aber Mangelware. Wenn es gefährlich wurde, dann nur nach Standardsituationen. Poppenreuth blieb aber durch seine schnellen Stürmer immer gefährlich. Kurz vor der Pause dann die Führung für die Gäste: Kotrba schlug einen Freistoß maßgerecht in den Strafraum und Spielertrainer Peroutka ließ Bertelmann keine Chance.Nach dem Seitenwechsel hätte Poppenreuth frühzeitig alles klarmachen können. Olah lief auf der linken Seite alleine auf das Tor, aber statt den Ball quer auf zwei mitgelaufene Mitspieler zu legen, versuchte er es alleine und scheiterte an Bertelmann. Danach drückte Oberkotzau, aber die Möglichkeiten, wie schon vor der Pause meist nach Standards, wurden leichtfertig vergeben. Poppenreuth setzte in dieser Phase immer wieder Konter, blieb aber dabei erfolglos beziehungsweise scheiterte an Bertelmann. So dauerte es bis fünf Minuten vor Schluss: Kotrba lief alleine aufs gegnerische Tor und schob überlegt ein. In der Schlussminute tat es ihm Weber gleich, der ebenfalls alleine vor dem Gehäuse überlegt einschoss. Insgesamt gesehen war es ein verdienter Sieg der Gäste, bei denen vor allem die beiden jungen Neuzugänge Kotrba und Weber mit ihren schnellen Antritten für gehörig Wirbel in der SpVgg-Abwehr sorgten.SpVgg Oberkotzau: Bertelmann, Meißner (84. Ichim), Specht, Herb, Wagner (63. Lorenz), Lottes, Lawall, Burlaku, Schaller, Bötsch (73. Popp), RaithelSV Poppenreuth: Repcik, Övunc, Sticht, Gonsior, Antonyuk, Kotrba, Weber, Peroutka, Krupicka, Plachy, OlahTore: 0:1 (45.) Vaclav Peroutka, 0:2 (85.) Josef Kotrba, 0:3 (90.+1) Daniel Weber - SR: Daniel Reich (SV Heubach) - Zuschauer: 100