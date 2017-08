Sport Waldershof

Poppenreuth. Der Poppenreuther Trainer Vaclav Peroutka war mit der Leistung seiner Mannschaft beim 3:1-Sieg gegen den ATS Kulmbach zufrieden. Der Gegner kam nur durch einen individuellen Fehler zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ansonsten hatte man die Oberfranken sicher im Griff. Lediglich die sich bietenden Torchancen wurden zu leichtfertig vergeben, so dass der Gastgeber bis in die Schlussminuten warten musste, bis der Sieg sichergestellt war.

Gegen den kommenden Gegner, am Samstag um 18 Uhr beim SSV Kasendorf, muss vor allem die Chancenverwertung verbessert werden. Kasendorf ist als Absteiger gut in der Bezirksliga angekommen und hat noch kein Spiel verloren. Obwohl der SSV ein Spiel weniger ausgetragen hat, stellt er derzeit den besten Angriff und hat mit Pistor einen sehr erfahrenen Sturmführer, der schon wieder sechs Treffer auf seinem Konto hat. Es heißt also, die Kreise von Pistor einzuengen und wie bereits angeführt, selbst die sich bietenden Möglichkeiten zu verwerten.Kasendorf ist nach Meinung von Trainer Peroutka ein heißer Anwärter für den Aufstieg und der stärkste Gegner im bisherigen Saisonverlauf. Er fordert daher volle Konzentration und keine leichtfertigen Ballverluste. Wenn sein Team an die Leistung vom vergangenen Wochenende anknüpfen kann, sollte zumindest ein Punkt aus Kasendorf mitgenommen werden. Für die Startformation wird es eine Änderung geben, da Kapitän Fabian Sticht im Urlaub ist. Wer für ihn in die Mannschaft rückt, wird Peroutka kurzfristig entscheiden. Petr Koubek hat vom Arzt grünes Licht bekommen, er wird aber zunächst mit einem Platz auf der Bank vorlieb nehmen müssen.SV Poppenreuth: Repcik, Övunc, Neudert, Antonyuk, Kotrba, Peroutka, Krupicka, Kucera, Mikiska, Plachy, Weber, Yazici, Gonsior, Olah, Kahlid, Koubek