Sport Waldershof

01.06.2017

Stattliches Teilnehmerfeld: 106 Kartfahrer gehen beim 38. ADAC-Jugend-Kart-Slalom des AC Waldershof an den Start. Julia Dreyer und Marcel Haas sind die Tagesschnellsten.

Der 38. ADAC-Jugend-Kart-Slalom des Automobilclubs (AC) Waldershof wurde auf dem Parkplatz des TSV Waldershof ausgetragen. Mit 106 Startern, die in sieben Altersklassen die Sieger ermittelten, konnte der AC ein stattliches Teilnehmerfeld vorweisen. Schnellstes Mädchen war Julia Dreyer vom MSC Röthenbach, während bei den Jungs Marcel Haas vom MSC Falkenberg die beiden schnellsten Runden drehte. Für Streckenführung und -aufbau war der erst 17-jährige Paul Kißwetter zuständig. Die hervorragende, aber eng gesteckte Rennstrecke verlangte den Piloten alles ab.Bei den Jüngsten (Klasse 0) siegte der Pechbrunner Mika Trapp, der für den MSC Wiesau startet, souverän vor Paul Katschura (AC Waldershof). In der Klasse 1 (Jahrgang 2008/09) gewann Jonah Günther (MSC Marktredwitz) mit der Gesamtlaufzeit von 78,82 Sekunden. Mit mehr als einer Sekunde Rückstand wurde die Kulmainerin Leni Reithmeier (AC Waldershof) Zweite, vor ihrem Teamkollegen Jannik Krempe.Mit 25 Startern hatte die Klasse 2 (Jahrgang 2006/07) das größte Teilnehmerfeld. Den Sieg holte Alina Götz (1. MSC Scheßlitz) mit 77 Sekunden. Mit 77,43 folgte Nils Bauer (MSC Marktredwitz) vor Elias Härtl (MSC Auerbach/77,70). "Dominator" in der Klasse 3 war der 13-jährige Lokalmatador Felix Reithmeier (AC Waldershof), der für beide Läufe 75,57 Sekunden unterwegs war. Julia Faltis (AC Friedenfels) folgte mit 75,90 Sekunden vor Vivian Weigert (1. MSC Scheßlitz). 20 Kartfahrer gingen in diesem Jahrgang an den Start.Knapper Sieger der Klasse 4 wurde Timo Hölzel (SF Konradsreuth), der 75,28 Sekunden für beide Läufe benötigte. Den Wimpernschlag von einer Hundertstel Sekunde langsamer war Alina Fabian (MSC Marktredwitz. Dritter wurde Günther Dittner (MSC Wiesau/75,57). In der Klasse 5 (Jahrgang 1999/2000) setzte sich Marcel Haas (MSV Falkenberg) mit der Tagesbestzeit von 73,91 Sekunden durch. Zweiter wurde Christian Bachmann (MSC Auerbach/74,13) vor Julia Dreyer (MSC Röthenbach), die 74,34 Sekunden unterwegs war. Damit war sie zugleich das schnellste Mädchen bei diesem Kart-Slalom.Schnellster in der Klasse 6, die außer Konkurrenz fuhr, war der 24-jährige Florian Ernstberger (AC Waldershof). Er war in beiden Läufen insgesamt 73,42 Sekunden unterwegs.