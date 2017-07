Sport Waldershof

30.07.2017

151 Teilnehmer aus Bayern nd Tschechien gehen beim 3. Cube-Kindertriathlon im Kösseinebad an den Start. Der Sportevent wird vom RSC Marktredwitz hervorragend organisiert.

Das Kösseinebad mit seinem weitläufigen Areal und die angrenzende Straße in Richtung Rodenzenreuth verwandelten sich am Samstagnachmittag in eine Triathlon-Arena mit zahlreichen Zuschauerzonen. Mit über 50 Helfern war der Sport-Event durch den RSC Marktredwitz hervorragend vorbereitet und organisiert. Für Sicherheit während der Wettkämpfe sorgten die Wasserwacht Marktredwitz und die Feuerwehr Waldershof. Breite Unterstützung erhielten die Organisatoren durch die Stadt Waldershof und zahlreichen Unternehmen aus Waldershof und Marktredwitz. Organisationsleiter Olaf Korf erklärte vor dem Start den Teilnehmern alle wichtigen Regeln, die während des Wettkampfes unbedingt zu beachten waren.Olaf Korf freute sich riesig, dass sich auch Teilnehmer aus dem Kinderhaus Sankt Sebastian und der Jobst-vom-Brandt-Schule an den Start gingen. Diese wurden von Schulleiterin Petra Andritzky mit einigen Lehrerinnen sowie Kinderhausleiterin Silke Weinhold mit ihren Erzieherinnen kräftig angefeuert.Sehr stark war auch die Abordnung aus dem tschechischen Karlsbad, die in mehreren Altersklassen an den Start ging. Pünktlich um 15 Uhr gingen die Schüler D (Jahrgang 2010/2011) an den Start. Sie hatten mussten 200 Meter laufen, einen Kilometer mit dem Rad fahren und nochmals 200 Meter laufen. Die Schüler C (Jahrgang 2008/2009) mussten 50 Meter schwimmen, 2,5 Kilometer mit dem Rad zurücklegen und 400 Meter laufen. In der Altersklasse Schüler B (Jahrgang 2006/2007) standen 100 Meter schwimmen, 5 Kilometer Radfahren und 1000 Meter laufen auf dem Programm. Die Schüler A (Jahrgang2004/2005) legten im Wasser 200 Meter zurück, radelten 10 Kilometer und hatten eine Laufstrecke von 2500 Metern zu meistern. Die Jahrgange 1998 bis 2003 - eingeteilt in drei Altersgruppen - hatten die gleiche Rad- und Laufstrecke vor sich, allerdings mussten sie im Kösseinebad 400 Meter zurück legen. Für die Turnierleitung stand außer Frage, dass sich alle Teilnehmer im Ziel als Sieger fühlen konnten und mit viel Beifall empfangen wurden. Olaf Korf dankte allen Teilnehmern für ihren sportlichen aber stets fairen Ehrgeiz.___Sieger der einzelnen Jahrgangsgruppen: