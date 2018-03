Nullnummer in Poppenreuth

25.03.2018

Poppenreuth. Beiden Mannschaften merkte man die lange Wettkampfpause an. Beide Teams waren auf Sicherheit bedacht und ließen den gegnerischen Sturmreihen wenig Raum für Entfaltungsmöglichkeiten. So spielte sich das Geschehen zumeist im Mittelfeld ab, Torraumszenen waren auf beiden Seiten Mangelware. Während die Heimelf bei einigen Standards einen Hauch von Gefahr erzeugte, blieben die Gäste in der ersten Hälfte ohne Möglichkeit.

Nach der Pause drückte Röslau mehr aufs Tempo, aber vor dem Tor waren die Gäste mit ihrem Latein am Ende. Sie versuchten es mit Schüssen aus der zweiten Reihe, die aber allesamt - zum Teil recht weit - ihr Ziel verfehlten. Poppenreuth kam nur noch gelegentlich vor das Gästetor, vergab aber dann ebenfalls zu unkonzentriert. Winter-Zugang Komberec mühte sich zwar, war aber vorne zumeist auf sich alleine gestellt. Zusammenfassend kann man sagen: Es war ein schwaches Spiel mit einem gerechten Ausgang.SV Poppenreuth: Repcik, Koubek (67. Müller), Sticht, Gerull, Andel, Fidler, Komberec, Peroutka, Krupicka, Plachy, OlahFC Vorwärts Röslau: Deniz, Smrha, Knoblauch, Benker, Hermann, Tamo, Walther, Lima (82. Eckert), Schmidt, Sturm, Siniawa (70. Kordoglu)SR: Patrick Zahner (SV Zapfendorf) - Zuschauer: 120