Sport Waldershof

08.01.2018

08.01.2018

40 Teilnehmer zeigen vollen Einsatz bei den Waldershofer Stadtmeisterschaften im Tischtennis. Begeistert sind sie von der neuen Sporthalle, die bei den Wettkämpfen optimale Bedingungen bietet.

Kluges Angriffsspiel

Junge trumpfen auf

Etliche Spieler von befreundeten Vereinen und aus den umliegenden Orten bereicherten das Teilnehmerfeld mit ihrer Spielkunst. Für die aktiven Damen und Herren des TSV Waldershof war es nach der Weihnachtspause eine willkommene Vorbereitung auf die anstehenden Punktspiele der Rückrunde. Und bei den Hobbyspielern stand neben einer gesunden Portion Ehrgeiz der Spaß im Vordergrund. Leider war die Beteiligung im Damenbereich recht dünn; hier mussten einige weibliche Aktive wegen Verletzungen kurzfristig passen.In der Hobbyklasse ermittelten die Damen im System "Jede gegen jede" ihre Meisterin. Dabei konnte sich Tabea Stephan ganz knapp im Entscheidungssatz gegen Romy Brückner behaupten, Marika Jost wurde Dritte. Die männlichen Hobbyspieler mussten sich erst in Vorrundengruppen für die Endrunde qualifizieren. Obwohl die Bestplatzierten der letzten Meisterschaften gesetzt waren, gab es schon in der Vorrunde wieder sehr spannende und enge Auseinandersetzungen.In der ersten Gruppe besiegte Markus Rach den Lengenfelder Michael Kastner äußerst knapp. Stefan Leimgruber und Marco Zimmer belegten die weiteren Plätze. In der zweiten Gruppe hatte Armin Bartsch wenig Probleme, um Thomas Walther und Alexander Hein auf die Plätze zu verweisen. In der Gruppe C entschied bei Punktgleichheit das bessere Satzverhältnis für Peter Meister vor Markus Möchel, obwohl er gegen ihn knapp verloren hatte. Dritter wurde hier Ferdinand Schäffler. Die vierte Vorrundengruppe dominierte Roland Bayer mit klugem Angriffsspiel; er verwies Thomas Weißenborn und Irfan Özkan auf die nächsten Ränge. Die Ersten jeder Vorrundengruppe ermittelten nun wieder im System "Jeder gegen jeden" den Stadtmeister. Dabei war Markus Rach - vor 15 Jahren aktiv für den TSV Waldershof - nicht zu bezwingen. Armin Bartsch, Roland Bayer und Peter Meister konnten dem aggressiven Spiel wenig entgegensetzen.Die aktiven Herren mussten sich ebenfalls in vier Vorrundengruppen für die Endrunde qualifizieren. Dabei gab es hier schon recht enge und sehenswerte Spiele und einige Überraschungen. In der ersten Gruppe wurde Stefan Dick kaum gefordert. Mit sicherem Spielaufbau ließ er Harald Medick und Hannes Andritzky hinter sich. In der zweiten Gruppe überraschte Florian Dick als Gruppensieger und verwies Detlev Haider und Manfred Jost auf die Plätze. In der Gruppe C qualifizierte sich Sabine Horn auch im Herrenbereich für die Endrunde. Florian Distler, Christian Rumsauer und Fabian Dick belegten die weiteren Plätze. In einer kampfbetonten und hochklassigen Auseinandersetzung rang Tobias Grimmer den höher eingestuften Michael knapp im fünften Satz nieder und empfahl sich so für die Endrunde. Nicolai Bäumler, Harald Bölle und Michael machten die weiteren Plätze unter sich aus. In der Endrunde unterstrich Tobias Grimmer seine gezeigten Leistungen aus der Vorrunde und brachte den späteren Stadtmeister Stefan Dick an den Rand einer Niederlage, die dieser nur mit seiner Routine im Entscheidungssatz abwehren konnte. Über die Platzierung auf den nächsten Rängen musste wieder das Satzverhältnis und der direkte Vergleich zwischen Tobias Grimmer, Sabine Horn und Florian Dick entscheiden.Erfreulich waren bei den aktiven Herren die gezeigten Leistungen vor allem der zahlreichen jungen Spieler, die mit ihrem frischen Angriffsspiel die routinierten Gegner oft ins Schwitzen brachten. Die Damenklasse war eine klare Angelegenheit für Sabine Horn, die die Geschwister Julia Schmucker und Claudia Schultes und Petra Krippner auf die Plätze verwies.In der anschließenden Doppelkonkurrenz wurden die Paarungen zusammengelost. Dabei konnte sich das Doppel Christian Rumsauer/Manfred Jost im Endspiel gegen Michael Wendt/Tobias Grimmer behaupten. Dritte wurden gemeinsam Florian Dick/Stefan Deubzer und Hannes Andritzky/Sabine Horn.