20.06.2017

Mit zwei Bestzeiten in beiden Wertungsläufen setzte sich einmal mehr Florian Ernstberger (AC Waldershof) durch: Er sicherte sich damit klar den Tagessieg beim ADAC 270er-Kartslalom des AC Waldershof, der mit 52 Kartfahrern aus ganz Nordbayern gut besetzt war. Gefahren wurde mit einem Kart, 270 cbm-Viertaktmotor mit neun PS, das der AC Waldershof stellte. Die Zeitnahme erfolgte mit einer Lichtschranke.

Bei idealen Motorsport-Bedingungen fanden die Läufe auf dem Gelände der Firma Scherdel statt. Die Läufe wurden für die bayerische Meisterschaft des Motorsportverbandes BMV, für die nordbayerische Meisterschaft des ADAC und für die Landkreismeisterschaft gewertet. Schnellste in der Altersklasse 1 (12-15 Jahre) war Christina Kiesl (MSC Deberndorf) mit der fehlerfreien Gesamtzeit von 114,13 Sekunden vor Nico Weidinger (MSC Röthenbach) und Jonas Gründel (MSV Falkenberg). In der Klasse 2 (16-23 Jahre) dominierte Philipp Lehmann (MSC Knetzgau) mit 108,68 Sekunden, ganz knapp vor Paul Kißwetter (AC Waldershof) und Florian Horcher (MSC Schillingsfürst). In der Altersklasse 3 (24-40 Jahre) war Lokalmatador und Tagessieger Florian Ernstberger mit der Gesamtbestzeit von 107,38 Sekunden nicht zu schlagen. Der 24-jährige Waldershofer hielt Michael Grießhammer (RTC Bad Berneck) und Christian Beck (1.AC Erlangen) auf Distanz. Schnellster in der Klasse 4 war Thomas Luber (MC Nürnberg) in 112,21 Sekunden.