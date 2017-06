Vermischtes Waldershof

Mütter sammeln Geld und viele Einwohner legen bei den nötigen Umbauarbeiten Hand an. Das war vor 20 Jahren. Nun feiert der Kindergarten "Piccolino" in Poppenreuth Jubiläum.

Zu wenig Platz

Poppenreuth. Die Idee zum Aufbau eines Kindergartens in Poppenreuth im Jahr 1996 fand sehr schnell viele Unterstützer. Nur zehn Monate dauerte es, bis der "Piccolino" seine Arbeit aufnehmen konnte. Zum Vorteil der Kinder haben alle Beteiligten gemeinsam an einem Strang gezogen. Und so wurde die Einrichtung zu einer echten Bereicherung für Poppenreuth und die umliegenden Gemeinden.Der damalige Bürgermeister Hubert Kellner sagte bei der Einweihungsfeier: "Mit Stolz und Freude möchte ich meinen aufrichtigen Dank sagen für die genossene Hilfe und Unterstützung. Ein besonderes Lob möchte ich meinen Stadtratskollegen und den mitwirkenden Behörden aussprechen, die ohne Wenn und Aber diese gute Sache unterstützten." Namentlich bedankte sich Kellner damals bei den Müttern Bettina Nickl, Birgit Pöhlmann, Claudia Fachtan sowie Christine Schaller für ihre Haussammlung, bei der mehrere Tausend Mark zusammenkamen, und bei Hermann Pickert, Josef Stobitzer und Lutz Kümmel für ihren unermüdlichen Arbeitseinsatz auf der Baustelle. Dank galt damals auch Stadtrat Theo Pickert, der sich als perfekter Organisator und Animateur auszeichnete, und den vielen Unternehmen und Privatpersonen, die sich beim Aufbau des Kindergartens mit Sachspenden beteiligten. Die örtlichen Vereine stellten zudem immer wieder ehrenamtliche Helfer. Beim Gottesdienst anlässlich der offiziellen Einweihung wandte sich Pfarrer Anton Zapf an die Kindergartenkinder: "Den Wind und die Engel kann man nicht sehen, doch spüren und hören."Seit der Gründung des städtischen Kindergartens "Piccolino" im Jahr 1997 steht Tanja Pinzer als Leiterin in der Verantwortung. Damals wurden 27 Kinder in einem Raum betreut. Im Laufe der Jahre wurden immer wieder Räume für den Kindergarten dazugenommen, die von der BRK-Bereitschaft genutzt wurden. Wegen des Platzmangels wurden ab 2010 die Turnstunden für die Jungen und Mädchen in die Turnhalle der Jobst-vom-Brandt-Schule verlegt. Im gleichen Jahr wurden die Zusammenarbeit mit der Schule intensiviert und die ersten Waldwochen abgehalten. Seit dem Start vor 20 Jahren hatten zahlreiche Praktikanten die Möglichkeit, erste Erfahrungen zu sammeln. Auch in Zukunft sind "Schnupperpraktikanten" willkommen, erklärt "Piccolino"-Leiterin Tanja Pinzer.Die größte Hürde im Jubiläumsjahr ist das Platzangebot. So konnten in den zurückliegenden Jahren nicht alle Anmeldungen berücksichtigt werden. Aktuell besuchen 18 Kiga-Kinder und 6 Krippenkinder die Einrichtung. Dringend benötigt wird eine zusätzliche Krippen-Gruppe, die aber bei den derzeitigen räumlichen Gegebenheiten nicht umsetzbar ist. Ebenfalls nicht realisiert werden kann derzeit eine Schulkinderbetreuung, die im Bereich des "Piccolino" immer wieder nachgefragt wird.Groß gefeiert wird das 20-jährige Bestehen am Samstag, 29. Juli, im Musik-Stodl. Los geht es um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, der von Pfarrer Robert Ploß und Pfarrer Andreas Kraft zelebriert wird. Ab 11.30 Uhr sorgt das Organisations-Team für ein Mittagessen mit Krustenbraten, Knödel und Kraut, anschließend wird Kaffee und Kuchen angeboten. Um 14.30 Uhr startet der Höhepunkt, vor allem für die Kinder, mit dem Auftritt von Rodscha und Tom. Abgerundet wird die Jubiläumsfeier mit verschiedenen Workshops für Kinder. Zusätzlich sorgen zwei Hüpfburgen für Abwechslung. Der "Kramer-Berti" spendiert jedem Kind ein Eis.Bürgermeisterin Friederike Sonnemann hofft, dass sich zur Jubiläumsfeier auch Helfer, Freunde und Gönner sowie Eltern (mit ihren jetzt schon erwachsenen Kindern) einfinden, die vor 20 Jahren den Grundstein für den "Piccolino" gelegt haben, und die Gelegenheit nutzen, um an so manche Episode aus dieser Zeit zu erinnern. Besonders freut sich das Stadtoberhaupt, dass im Jubiläumsjahr der Waldkindergarten "Fuchsbau" in Wolfersreuth - er ist dem "Piccolino" angeschlossen - realisiert werden konnte.