Vermischtes Waldershof

26.07.2017

Der Kindergarten Piccolino feiert am Samstag sein 20-jähriges Bestehen. Auf der Bühne im Musikstodl in Poppenreuth sorgen Rodscha und Tom für beste Unterhaltung.

Tombola

Poppenreuth. Der städtische Kindergarten Piccolino lädt am Samstag, 29. Juli, im Musikstodl anlässlich des Jubiläums zu einer großen Party. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst zum Thema "Freundschaft", der von Stadtpfarrer Bernd Philipp und Pfarrer Andreas Kraft gehalten wird. Alle Kinder des Piccolino gestalten den Gottesdienst, bei dem die Geschichte von den drei Freunden aus Mullewap erzählt wird, aktiv mit. Für die musikalische Begleitung sorgen Florian und Matthias Weiß - ein ehemaliges Kiga-Kind und sein Papa - sowie Musikschullehrerin Klaudia Kormann und Simone Helm als Solistin.Nach dem Gottesdienst wird das Jubiläumsfest durch Bürgermeisterin Friederike Sonnemann offiziell eröffnet. Für die Besucher steht ein deftiges Mittagessen bereit. Gegen 13 Uhr starten die Workshops für die kleinen Besucher. Angesagt sind Kinderschminken und Frisieren, Riesenseifenblasen, Torwandschießen, Leinwand bemalen, Loopketten fädeln, Dosen werfen und CDs bekleben. Weiter können sich die Buben und Mädchen in Hüpfburgen oder an der Kinder-Bar vergnügen. Für alle Gäste ist eine große Tombola aufgebaut, bei der als Hauptpreise Kinderfahrräder zu gewinnen sind. Um 14.30 Uhr heißt es dann: Vorhang auf für Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme auf der großen Bühne im Poppenreuther Musik-Stodl.Kindergartenleiterin Tanja Pinzer ist stolz auf die vielen ehrenamtlichen Helfer, die seit Wochen und Monaten in die Planung und Vorbereitung des Festes eingebunden waren und auch am Festtag ihren Betrag mit ihrem Arbeitseinsatz leisten. "Ohne diese ehrenamtliche Unterstützung und die zahlreichen Spenden wäre die Jubiläumsfeier nicht möglich", ergänzt die Kindergartenleiterin und dankt auch dem städtischen Bauhof für seine große Unterstützung.Bürgermeisterin Friederike Sonnemann hofft, dass sich zum Jubiläum auch die Helfer, Freunde und Gönner sowie Eltern mit ihren jetzt schon erwachsenen Kindern einfinden, die vor 20 Jahren den Grundstein für den Piccolino gelegt haben, und die Gelegenheit nutzen, um an so manche Episode aus dieser Zeit zu erinnern.Freuen würden sich das Stadtoberhaupt und die Kindergartenleitung natürlich auch über den Besuch der zahlreichen Praktikanten, die in den vergangenen 20 Jahren in den Beruf der Kinderbetreuung hineingeschnuppert haben. Die Idee zum Aufbau des Kindergartens in Poppenreuth fand im Jahr 1996 sehr schnell viele Unterstützer. Nur zehn Monate dauerte es, bis der Piccolino - damals noch mit einem bescheidenen Raumangebot - seine Arbeit aufnehmen konnte. Ab diesem Zeitpunkt wurde die Einrichtung zu einer echten Bereicherung für Poppenreuth und die umliegenden Gemeinden. Aktuell besuchen 18 Kiga-Kinder und sechs Krippenkinder die Einrichtung im ehemaligen Schulhaus.