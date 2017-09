Vermischtes Waldershof

26.09.2017

4

0 26.09.2017

In Waldershof haben die evangelischen Christen gleich zweifach Grund zu feiern: 50 Jahre Gemeindehaus und 30 Jahre Glockenturm. Ehemalige Pfarrer blicken zurück.

Lichtdurchflutet

Franz Giegold fast 22 Jahre Pfarrer in Waldershof

Die evangelische Kirchengemeinde Waldershof hat am Sonntag mit einem Festgottesdienst an den Bau des Gemeindehauses vor 50 Jahren und die Errichtung des Glockenturmes vor 30 Jahren erinnert. Zu diesem Anlass kamen auch die ehemaligen Pfarrer Martin Rieß, Hans-Rainer Guth und Franz Giegold in die Kösseinestadt. Viele Besucher nutzten bereits vor dem Gottesdienst die Zeit und suchten das Gespräch mit den Geistlichen. Dabei wurden sehr schnell Erinnerungen wach. Zahlreiche Anekdoten machten die Runde.Der festliche Gottesdienst wurde musikalisch vom Kirchenchor und Posaunenchor umrahmt. Pfarrer Andreas Kraft begrüßte nach dem Einzug in das Gotteshaus Gemeindemitglieder und Ehrengäste zu dem Festtag. Unter ihnen waren zahlreiche Stadträte, die Rektorin der Jobst-vom-Brandt-Schule, Petra Andritzky, und Stadtpfarrer Bernd Philipp von der katholischen Kirchengemeinde Sankt Sebastian.Dekan Peter Bauer stellte zu Beginn seines Grußwortes die Frage: Warum sprechen wir nur vom Gemeindehaus und nicht von der Kirche? Der Raum für die Begegnung mit den Menschen sei die Kirche. Auf das Jubiläum des Gemeindehauses eingehend stellte Bauer fest: "Ihr seid der Benjamin unter den Kirchengemeinden im Dekanat, ihr habt als letzte gebaut." Noch einen Unterschied nannte der Dekan: "Früher waren die Kirchenbauten groß und grau, die Kirche im Martin-Luther-Gemeindezentrum ist lichtdurchflutet und lädt zum Verbleiben ein." Besonders freute es Bauer, dass die Kirchengemeinde weiter im Wachsen ist. Zum Glockenjubiläum merkte Dekan Peter Bauer abschließend an: "Mein Wunsch ist es, dass die Glocke niemals in Kriegszeiten läuten muss. Sie soll Frieden und Heil für die Menschen verkünden."Pfarrer Martin Rieß sagte: "Ich bekenne meine Mitschuld und es bedrückt mich nicht." Gemeint war damit die Loslösung des Sprengels Waldershof in einer Kampfabstimmung aus der Kirchengemeinde von Marktredwitz und die damit verbundene Gründung der Kirchengemeinde Waldershof, zu der auch die Einwohner der politischen Gemeinden Walbenreuth, Helmbrechts, Poppenreuth, Hohenhard und Rodenzenreuth gehörten. Ebenfalls unvergesslich bleibt für Martin Rieß die Erinnerung an seinen ersten Gottesdienst in Waldershof: Er fand in der für den Fasching geschmückten Kantine der Firma Haviland statt.Die längste Zeit verbrachte Pfarrer Franz Giegold in Waldershof. Der beliebte Geistliche wirkte hier ab dem 1. Mai 1982 fast 22 Jahre lang. Unter seiner Leitung wurde der Bau des Glockenturmes geplant und durchgeführt. An seine ehemalige Gemeinde gewandt erinnerte Giegold: "Wir haben damals die Bäume für den Glockenturm selbst gefällt und zur Finanzierung das Glockenturmfest ins Leben gerufen." Unter der Regie von Pfarrer Hans-Rainer Guth - er war von 1974 bis 1981 in Waldershof - gab es erstmals ökumenische Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche Sankt Sebastian. Sein Wirken ließ Pfarrer Tilmann Eichner - er war von 1966 bis 1970 Pfarrer in Waldershof - in einem Brief Revue passieren, der von Pfarrerin Cornelia Kraft vorgelesen wurde. Dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner überbrachte die Glückwünsche der Stadt und des Landrates anlässlich des Doppeljubiläums. "Das Gemeindehaus öffnet nicht nur zum Gottesdienst seine Tür, sondern ist auch Herberge für gemeinschaftliches Erleben. So erfüllen die Krabbelgruppe und die Mütter, die Jugendgruppe, die Senioren, der Kirchenchor und der Posaunenchor dieses Haus mit Leben", sagte Kastner. Stadtpfarrer Bernd Philipp gratulierte ebenfalls zum Jubiläum und wünschte sich für die Zukunft weiter gute Zusammenarbeit im Bereich der Ökumene.