Adventslieder, Schmankerln und Geschenke

Vermischtes Waldershof

05.12.2017

Der Platz vor der alten Kirche Sankt Sebastian wandelt sich am Sonntag, 10. Dezember, zur weihnachtlichen Stube. Zahlreiche Vereine, Verbände und Gewerbetreibende bieten dort an 13 Verkaufsständen ihre Waren und Produkte an. Um 13 Uhr wird der Weihnachtsmarkt von Bürgermeisterin Friederike Sonnemann und einer Abordnung des Kindergartens Piccolino eröffnet. Der Posaunenchor Waldershof gibt um 14 Uhr seine musikalische Visitenkarte ab.

Die Kinder der Jobst-vom-Brandt-Schule sorgen um 15 Uhr und das Kinderhaus Sankt Sebastian um 15.30 Uhr für gute Unterhaltung. Das Christkind hat seinen Besuch für 16.30 Uhr angekündigt und beschenkt die kleinen Marktbesucher. Besinnlich wird es um 17 Uhr in der alten Kirche Sankt Sebastian mit Advents- und Weihnachtsliedern vom Männergesangverein.