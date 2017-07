Vermischtes Waldershof

Poppenreuth. Die Unterstützung für den Kindergarten Piccolino ist ungebrochen. Zum 20-jährigen Bestehen arrangierten Erzieher-Team, Elternbeirat, Eltern und viele Helfer eine beeindruckende Feier. Im Musik-Stodl begann das Programm am Samstagvormittag mit einem ökumenischen Gottesdienst, zelebriert von Pfarrer Robert Ploß und Pfarrer Andreas Kraft. Im Mittelpunkt: Das Thema Freundschaft und Helfen, denn richtige Freunde machten alles gemeinsam.

600 Euro aus Vereinsvermögen der Kegler Eine weitere Überraschung hatte der Kegelverein Gut-Holz-Spitzerberg parat. Er hatte schon vor einigen Jahren seine sportlichen Aktivitäten eingestellt. Vor kurzem ist der Verein aufgelöst worden. Reinhold und Gerlinde Fachtan überreichten aus dem Vereinsvermögen 600 Euro an den Kindergarten Piccolino. (fpoz)

Dabei erzählten und spielten die Kinder die Geschichte von den drei Freunden "Jonny Mauser", "Franz von Hahn" und dem "dicken Waldemar". Während der Feier wurden die künftigen Abc-Schützen von den übrigen Kindergartenkindern verabschiedet,die Eltern sprachen Segenswünsche.Bürgermeisterin Friederike Sonnemann eröffnete die Geburtstagsfeier. Das Stadtoberhaupt erinnerte dabei an die Entstehung des Piccolino und den Arbeitseinsatz vieler ehrenamtlicher Helfer. "Wir als Stadt Waldershof sind stolz auf unseren Kindergarten, der maßgeblich dazu beiträgt, dass wir uns als familienfreundliche Gemeinde bezeichnen können", ergänzte Sonnemann. Sie dankte allen, die die Ausrichtung des Jubiläums ehrenamtlich unterstützt haben. An die Adresse des Erzieher-Teams sagte die Bürgermeisterin: "Vielen Dank für eure fachlich und menschlich hervorragende Arbeit mit den Kindern. Der Nachwuchs aus Waldershof und den Ortsteilen ist bei euch bestens aufgehoben."Gisela Kastner überbrachte die Glückwünsche des Landkreises. Für die Kreisrätin steht fest: "Die Arbeit im Kindergarten ist von großer Bedeutung und Verantwortung. Gerade die ersten Jahre prägen das Vertrauen für die Zukunft." Kastner bat die Erzieherinnen weiter mit viel Engagement zum Wohle der Kinder zu arbeiten. Mit Geldgeschenken überraschten die Fraktionen des Waldershof Stadtrates die Kindergartenleitung. Neben einem Mittagsangebot hatte das Veranstalter-Team eine Tombola mit 400 Preisen - darunter zwei Räder und zwei Städtereisen - organisiert. Bis zum Auftritt von Rodscha aus Kambodscha und Tom Palme am frühen Nachmittag konnten sich die Festgäste am Kinderschminken, Torwandschießen und Leinwand bemalen beteiligen oder sich in der Hüpfburg vergnügen.