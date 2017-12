Vermischtes Waldershof

03.12.2017

Kurz vor 21 Uhr kommt es am Samstagabend in Waldershof zu einem bewaffneten Raubüberfall auf eine Tankstelle. Die Fahndungsmaßnahmen nach dem unbekannten Täter verliefen bisher erfolglos.

Der maskierte Räuber betrat gegen 20.50 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Marktredwitzer Straße und forderte von der allein anwesenden Kassiererin unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Mit der Beute im mittleren dreistelligen Eurobereich flüchtete der Unbekannte anschließend zu Fuß in Richtung Ortsmitte. Die Tankstellenangestellte blieb bei dem Überfall unverletzt, wie es im Polizeibericht heißt.Der männliche Täter ist circa 30 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß. Seine Figur wird als auffallend schlank beschrieben. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose und einer dunklen Regenjacke. Der Mann sprach Deutsch und hatte sein Gesicht mit einer Wollmütze unkenntlich gemacht.Die Kriminalpolizei in Weiden bittet mögliche Zeugen um Hinweise. Wer den Raubüberfall beobachtet hat oder den Täter auf seiner Flucht gesehen hat bzw. Hinweise auf dessen Identität geben kann, soll sich dringend unter der Telefonnummer 0961/4010 melden.