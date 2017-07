Vermischtes Waldershof

In elf Wochen soll die Friedhofsmauer in Poppenreuth abgetragen und mit dem gleichen Material wieder aufgebaut sein. Die Kosten dafür liegen bei 163 000 Euro.

Poppenreuth. Zur Erinnerung: Im Februar 2016 stürzte ein Teil der Friedhofsmauer ein. Auf etwa 20 Meter Länge wirkte die Szenerie auf der Südseite des Friedhofes wie nach einem Erdbeben. Von sieben der gepflegten Grabstätten war fast nichts mehr zu sehen. Die restliche Mauer wurde mit Stützen gesichert. Gründe für den Einsturz der Mauer gab es laut Ingenieurbüro mehrere: So seien die Gräber zu nahe an der Mauer. Das Fundament sei nicht frostsicher und tief genug in der Erde. Und der lehmhaltige Boden, der sich je nach Witterung ausdehne und zusammenziehe, habe sich ebenfalls auf die Standfestigkeit ausgewirkt. Ein Grund liege auch beim verwendeten Mörtel, bei dem über die Jahre hinweg die Bindemittel ausgewaschen worden seien.In der Zwischenzeit konnten zumindest die betroffenen Grabbesitzer aus der Haftpflichtversicherung der Kirchenstiftung für die Schäden an den Gräbern entschädigt werden. Vom Herrichten der am schlimmsten betroffenen Grabstellen wurde vonseiten der verantwortlichen Planungsbüros abgeraten, damit bei den nun endlich beginnenden Bauarbeiten eventuell nicht schon wieder Schäden entstehen. Im September 2016 wurde die Sanierung der Friedhofsmauer von der Stiftungsaufsicht im Bistum Regensburg genehmigt. Die gesamte Maßnahme wird von ALS - beratende Ingenieure in Amberg - von der Planung über die Ausschreibung bis zur Fertigstellung begleitet. Verzögerungen gab es, da die Baumaßnahme ein zweites Mal ausgeschrieben werden musste und die Zuschusszusagen der verschiedenen Stellen teilweise lange auf sich warten ließen. In dieser Woche wurde nun auf dem außerhalb des Friedhofs gelegenen Feld ein Weg für die Baumaschinen angelegt, damit die Arbeiten anlaufen können. Die Kosten für die Wiederherstellung der Südseite der Friedhofsmauer liegen bei 163 000 Euro. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Ende September abgeschlossen sein. Noch nicht geklärt ist, inwieweit die Nordmauer ebenfalls zu sanieren ist und welche Kosten auf die Grabbesitzer in der Zukunft zukommen.