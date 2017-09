Vermischtes Waldershof

Er ist 19 Jahre jung und hat viel vor. Dennis Depolt startet bei der Stadt Waldershof in ein freiwilliges soziales Jahr und leitet das Nachbarschaftshilfebüro.

Dennis Depolt aus Pullenreuth ist Nachfolger von Florian Dick, der nun studiert. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann hieß Depolt am Freitag willkommen und übergab ihm den Schlüssel zum Alten Rathaus. "Dennis Depolt ist Leiter der Nachbarschaftshilfe und Vertreter zwischen Rathaus und Bürger", umriss die Bürgermeisterin das Aufgabengebiet. Depolt machte heuer Abitur und hat sich danach bei der Stadt Waldershof beworben."Dennis Depolt bekommt die Chance, im sozialen Bereich viel zu leisten und kann selbstständig arbeiten", sagte Friederike Sonnemann. Zuständig ist er für alle Fragen der Bürger und soll Hilfestellung geben. Die Hilfe sei breitgefächert. Depolt ist in seinem Büro im Alten Rathaus von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr anzutreffen. Am Nachmittag gibt es Sprechzeiten nach Vereinbarung. Zu erreichen ist Dennis Depolt unter Telefon 09231/7 90 92 25. Schon jetzt ist klar, dass Depolt die Arbeit des Jugendparlaments weiter unterstützen will. Wichtig ist ihm eine noch engere Vernetzung zwischen Jung und Alt. "Ja, ich freue mich auf diese Aufgabe", bekannte Depolt. Er möchte die Zusammenarbeit mit den Vereinen forcieren, neue Projekte anstoßen. Auch bietet er den Senioren seine Hilfe an. "Jeder kann sich bei mir melden, keiner braucht Hemmungen zu haben."Als Hobbys nennt Depolt Fußball, er ist Stürmer beim SV Riglasreuth, sowie die Musik. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann dankte Florian Dick, der im zurückliegenen Jahr vieles auf den Weg gebracht habe. Zum Einstieg überreichte Sonnemann an Dennis Depolt eine Waldershof-Tasse, einen Block für viele neue Ideen und eine Stofftasche mit dem Logo der Stadt.