Vermischtes Waldershof

22.12.2017

Die Ausschau nach einem geeigneten, großen Christbaum beginnt schon früh im Jahr. Der Waldershofer Mesner Gerhard Braun hatte in der Vergangenheit immer einen guten Blick dafür. Und es gelang jedes Jahr, ein Prachtstück für die neue Kirche Sankt Sebastian zu organisieren. Teilweise boten auch Einheimische ihre im Garten stehenden und viel Schatten werfenden Bäume für diesen Zweck an. So war es auch in diesem Jahr. Rita Schinner stellte eine nichtheimische Tanne zur Verfügung, die fachmännisch gefällt, mit einem Kran aus dem Grundstück gehoben und mit einem Traktorgespann zur neuen Kirche transportiert wurde. Bevor der etwa zehn Meter hohe Baum mit viel Muskelkraft vom Anhänger in das Gotteshaus gezogen werden konnte, mussten noch störende Äste abgesägt werden. Mit einer Seilwinde wurde anschließend der zukünftige Christbaum aufgerichtet und gesichert. Am Montag- und Dienstagabend wurde der Baum mit etwa 200 Lichtern und mehreren Hundert Glaskugeln geschmückt. Dabei kam ein Hubsteiger zum Einsatz, der die schwindelfreien Helfer Valentin Schücke und Harald Meichner bis zur Baumspitze hoch brachte. Auf der Leiter zeigte Tom Schücke sein Geschick beim Platzieren der Christbaumkugeln. Während das Schmücken des großen Baumes "Männersache" ist, sorgt traditionell eine eingespielte Frauenriege für den Weihnachtsschmuck an den vier Bäumen hinter dem Altar.

Weitere Christbäume wurden in der alten Kirche, der Werktagskirche und vor dem Marienbild aufgestellt und geschmückt. Mesner Gerhard Braun beobachtete das Treiben am Baum und gab wertvolle Tipps. Unterstützt wurden die ehrenamtlichen Arbeiten von der Freiwilligen Feuerwehr Waldershof, dem Pfarrgemeinderat, der Kirchenverwaltung und den Ministranten sowie Frauen aus der Pfarrgemeinde. Während die Arbeiten an den Christbäumen noch auf Hochtouren liefen, wurde im großen Rund der Kirche an vielen Ecken schon fleißig geputzt. Der große, geschmückte Christbaum in der neuen Kirche Sankt Sebastian wird in der Weihnachtszeit von vielen Besuchern aus nah und fern bewundert. Stadtpfarrer Bernd Philipp hatte Sorge, dass der Baum beim Transport in die Kirche Schäden anrichten könnte. Doch bis auf ein paar kleine Blessuren an der Eingangstür ging alles gut über die Bühne.