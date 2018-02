Vermischtes Waldershof

25.02.2018

Im Waldkindergarten Fuchsbau im Ortsteil Wolfersreuth gibt es immer was zu tun. Am Samstag gab es den dritten Fuchsbautreff, einen Arbeitseinsatz der Eltern und Erzieher. Dabei waren auch die derzeit im Fuchsbau betreuten Kinder. Die Eltern waren mehrere Stunden beschäftigt, Brennholz herzurichten und aufzustapeln. Zeitgleich wurde für das Brennmaterial, das dem Kindergarten kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, ein Unterstand gebaut. Zudem wurden weitere Arbeiten an der Waldhütte ausgeführt. Kindergartenleiterin Sabine Reindl und die Erzieher Bastian Peetz und Pia Würstl dankten den Helfern für ihren Einsatz und ihr Bemühen, das Gelände immer attraktiver zu machen. Davon können sich Interessierte diese Woche vor Ort ein Bild machen. Der Wald-Kindergarten Fuchsbau lädt vom heutigen Montag bis Freitag, 2. März, jeweils in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr "zum Schnuppern" ein. In dieser Zeit können auch die Anmeldungen für das neue Kindergartenjahr abgegeben werden. Bild: fpoz