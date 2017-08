Gesund und motiviert am Arbeitsplatz

Vermischtes Waldershof

01.08.2017

6

0 01.08.2017

Als erste Kommune in der Region hat sich die Stadt Waldershof für die Implementierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements entschieden. Gesunde Mitarbeiter sind eine wichtige Ressource und ein bedeutender Erfolgsfaktor in der heutigen Arbeitswelt. Denn je früher Menschen an die eigene Gesundheitsvorsorge herangeführt werden, desto größer sind die Chancen, einen langfristigen Erfolg und nachhaltige Gesundheit zu erlangen. Zum Einstieg in das betriebliche Gesundheitsmanagement starteten am 7. Juni 2016 Mitarbeiter der Stadt Waldershof - tätig in Verwaltung, Bauhof und Kindergarten - mit dem Bad Alexandersbader Lebensstilprogramm. Über ein Jahr wurden zwölf Teilnehmer von sogenannten IGM-Coaches begleitet und bekamen dabei Ernährungstipps (mit anschließenden Kochworkshops); sie übten gemeinsame Entspannung und bewegten sich natürlich mehr als früher. Kürzlich fand die Abschlussveranstaltung des IGM statt. Alle Teilnehmer übernahmen ihr Zertifikat "Manager ihrer Gesundheit". Sie waren sich einig, dass dies eine rundum gelungene Veranstaltung war. Die Mitarbeiter freuen sich bereits auf die Fortsetzung mit weiteren Fitnessprogrammen in der Stadt Waldershof. Bild: exb