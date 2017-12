Vermischtes Waldershof

10.12.2017

Der Duft von Glühwein, Feuerzangenbowle und Lebkuchen erfüllt den Platz vor der alten Kirche in Waldershof. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Kindergärten und die Jobst-vom-Brandt-Schule.

"Zaubertrank"

Der Weihnachtsmarkt auf dem Platz vor der alten Kirche Sankt Sebastian war am Sonntagnachmittag Treffpunkt für Jung und Alt. Schon vor der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeisterin Friederike Sonnemann um 13 Uhr fanden sich die ersten Gäste ein. Glühweinduft lag über der guten Stube der Kösseinestadt.Der Kindergarten Piccolino eröffnete den Unterhaltungsreigen mit einem gemischten Chor. Kinder, Eltern und Erzieherinnen stimmten musikalisch auf die bevorstehende Weihnachtszeit ein. Mit dem Auftritt des Posaunenchors setzte leichter Schneefall ein, der bis zum Abend anhielt. Weiter ging es im Unterhaltungsprogramm mit den Auftritten der Mädchen und Jungen aus der Jobst-vom-Brandt-Schule und dem Kinderhaus Sankt Sebastian. Kurz vor dem Besuch des Christkindes, das die jungen Gäste mit kleinen Aufmerksamkeiten überraschte, gab es noch einmal einen richtigen Besucherandrang. In der alten Kirche sorgte der Männergesangverein mit seinem Adventskonzert für eine besinnliche Stunde.Gefragt waren am Weihnachtsmarkt vor allem wärmende Getränke wie Glühwein und Feuerzangenbowle. An den übrigen Verkaufsständen wurden vor allem Weihnachtsdekorationen und hausgemachte Spezialitäten angeboten. Nicht fehlen durfte der Waldershofer "Zaubertrank", der Dameradl-Zoigl.