Jubelpaar feiert im Kreis der Familie

07.08.2017

Alfred und Luzie Reger feierten am Sonntag ihre diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar lebt seit 1988 in der Kösseinestadt. Alfred Reger hat seine Gattin in seinem Heimatort Ebnath kennengelernt. Luzie Reger stammt aus Schlesien. Für die Pfarrgemeinde Sankt Sebastian überbrachte Mesner Gerhard Braun Glück- und Segenswünsche, für die Stadt gratulierte Bürgermeisterin Friederike Sonnemann. Das Bild zeigt das Jubelpaar im Kreis der Familie. Bild: fpoz