Vermischtes Waldershof

07.01.2018

07.01.2018

"Man könnte doch mal mit uns reden", ärgert sich Markus Schultes, der Vorsitzende der Feuerwehr Poppenreuth. Denn im Bereich der Feuerwehr-Einfahrt sei ein Bauzaun aufgestellt worden, der während des Tages die Zufahrt zum Feuerwehrgerätehaus versperre.

48 Einsätze

Tolle Jugendarbeit

Poppenreuth. Der Zaun diene dem Schutz der Kindergartenkinder. Am Abend und am Wochenende werde dieser Bauzaun einfach am Rande abgestellt, so Markus Schultes in der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Poppenreuth. Die Feuerwehr sei zu dieser Aktion überhaupt nicht gefragt oder informiert worden. Schultes betonte, dass man allen Belangen aufgeschlossen sei, und auch gemeinsame Lösungen suchen sollte. "Aber wie gesagt, man könnte doch mal mit uns reden." Dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner, die als Vertreterin der Stadt anwesend war, nahm die Einwände zur Kenntnis. Einmal mehr forderte Kommandant Richard Wegmann zudem, dass am Schlauchturm ein Hinweisschild aufgestellt werden sollte, weil die Zufahrt nun schon zum wiederholten Mal zugeparkt gewesen sei. Auch dies sei der Stadt schon länger bekannt; doch es passiere nichts. Gisela Kastner war überrascht: "Das höre ich heute zum ersten Mal." Sie versprach Abhilfe.Zuvor hatte Vorsitzender Markus Schultes einen umfassenden Rechenschaftsbericht über das gesellschaftliche Leben in der Poppenreuther Wehr mit aktuell 89 Mitgliedern gegeben. Er erinnerte an die Winterwanderung zur Glasschleif bei Pullenreuth, an das Kaffeekränzchen am Faschingssonntag und an das Maibaumaufstellen in der Poppenreuther Ortsmitte. Ein voller Erfolg sei das Gartenfest an Fronleichnam gewesen. Gut sei auch das Herbstfest im September angenommen worden. Dank zollte Schultes allen, die sich in der Feuerwehr einbringen. Sein abschließender Appell an die Aktiven: "Bitte besucht die Übungen zahlreicher. Denn nur so können wir die Einsatzbereitschaft und den Feuerschutz gewährleisten."Detailreich war der Bericht von Kommandant Richard Wegmann. Die 23 Aktiven wurden zu 48 Einsätzen (meist technische Hilfeleistungen) gerufen. Es gab drei Unterrichte und zehn Übungen. Manuel Fachtan, Thomas Schimmel, Gernot Schürhoff und Jonas Sticht nahmen an Fortbildungslehrgängen teil. Abschließend beförderte der Kommandant Jonas Sticht zum Feuerwehrmann und warb zudem für die Bambini-Feuerwehr in Waldershof. Etwas enttäuscht zeigte er sich, dass es trotz Werbung der Poppenreuther Wehr bisher nicht gelungen sei, Frauen für den aktiven Dienst zu gewinnen - "doch wir geben nicht auf". Zweiter Kommandant und Jugendwart Thomas Schimmel berichtete von 30 Übungen und Unterrichten für den Feuerwehrnachwuchs, der aktuell aus sieben Jugendlichen bestehe. Die Ausbildungsbereitschaft sei bei den Jugendlichen sehr hoch. Fünf Jugendliche haben die Zwischenprüfung der modularen Truppausbildung erfolgreich absolviert. Im Juli steht die Abschlussprüfung auf dem Programm. Erfreut zeigte sich Schimmel, dass sich die Jugendlichen auch am gesellschaftlichen Leben des Vereins beteiligen. Schimmel abschließend: "In der heutigen Zeit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass 12- bis 18-Jährige ihre Freizeit mit gemeinnützigen Arbeiten verbringen." Auch Ehrungen standen auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung: Alfons Bayer wurde für 30 Jahre aktive Dienstzeit ausgezeichnet. Für jeweils 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Gerhard Lang und Alfred Heindl sowie für 50 Jahre Treue zur Feuerwehr Rudolf Lang mit einem Ehrendiplom geehrt. Seit 40 Jahren ist Peter Schultes bei der Feuerwehr Poppenreuth.Dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner dankte im Namen der Stadt Waldershof für das ehrenamtliche Engagement, sowohl was die Einsatz- und Übungsbereitschaft, als auch was das gesellschaftliche Leben anbelangt. Kastner betonte, dass die Feuerwehr kein Vergnügungsverein sei. Besonderes Lob zollte sie der aktiven Jugendarbeit. Sie lobte Manuel Fachtan, der 2017 einige Fortbildungen mit Erfolg absolvierte. Kreisbrandmeister Günther Fachtan informierte, dass Manuel Fachtan eine Kraft sei, die später sicherlich in der Lage sei, auch Führungsaufgaben in der Feuerwehr zu übernehmen. Fachtan dankte für die Bereitschaft, sich stets weiterzubilden und lobte die gute Zusammenarbeit. Der Waldershofer Kommandant Stefan Müller fand für die reibungslose Zusammenarbeit ebenso nur lobende Worte. Diese sei aber auch nötig, um die Einsatzbereitschaft am Tage, wo viele Aktive berufstätig seien, zu gewährleisten. Müller verwies darauf, dass die Waldershofer Feuerwehr ein neues Feuerwehrauto bekommen habe, das voraussichtlich am 6. Mai die kirchliche Segnung erhalte.