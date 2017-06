Vermischtes Waldershof

11.06.2017

76

0 11.06.201776

Unbekannte zündelten am Freitagabend gegen 20 Uhr im Wald bei Wolfersreuth. Die Feuerwehren konnten rechtzeitig löschen.

Die Täter legten Feuer im Bereich Wolfersreuth im Hammerholz an zwei eng nebeneinander liegenden Stellen sowie an einer weiteren Stelle im Wald. In allen drei Fällen setzten sie gelagertes Reisig und Äste in Brand. Da das Feuer frühzeitig entdeckt wurde, kam es in allen Fällen nur zu einem Brand im Bereich des Waldbodens. Die Feuerwehren Waldershof, Marktredwitz, Poppenreuth und Pfaffenreuth konnten durch ihre Löscheinsätze jedes Mal ein Übergreifen des Feuers auf den Baumbestand verhindern. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Die Polizei Tirschenreuth bittet um Hinweise unter Telefon 09631/70110. Unter anderem wurde den Beamten bereits gemeldet, dass in der Nähe eines der Brandorte ein Piaggio-Fahrzeug stand.