Nach der Trauung Taufe des Töchterchens

19.07.2017

Lengenfeld. Das Jawort gaben sich am Samstag Michael und Bianca Kastner in der Kirche Sankt Michael in Lengenfeld. Nach der Trauung durch Stadtpfarrer Bernd Philipp empfing Tochter Johanna das Sakrament der Taufe. Vor der Kirche hatte sich die Freiwillige Feuerwehr zum Rosenspalier aufgestellt und nach alter dörflicher Tradition einen Baumstamm auf einem Holzbock vorbereitet, der vom Brautpaar in der Mitte zersägt werden musste. Nach dieser Anstrengung musste die Braut noch zwei Fackeln mit der Handspritze löschen. Bild: fpoz