Vermischtes Waldershof

04.04.2018

11

0 04.04.201811

Die Winterpause ist vorbei. Auf dem ehemaligen Rosenthal-Areal sind zwei Baufirmen im Einsatz, die für etwa 4,55 Millionen Euro das Gelände für die Bebauung fit machen.

Die Vorbereitungsarbeiten auf dem Rosenthal-Gelände nehmen nach der Winterpause wieder volle Fahrt auf. In der Stadtratssitzung in der zurückliegenden Woche wurden dazu die Auftragsvergaben bekannt gegeben. Die Firma Gollwitzer aus Floß hat den Zuschlag für die Wasser- und Kanalarbeiten und Teile der Geländemodellierung in Höhe von 1,15 Millionen Euro erhalten. Die Arbeiten sollen bis Juni abgeschlossen sein. Die Firma TS-Bau Jena bekam den Zuschlag für die komplette Deponie-Rekultivierung, den Bau der Erschließungsstraße und den Bau der Parkplätze auf der Deponie. Das Auftragsvolumen beträgt 3,4 Millionen Euro. Diese Arbeiten sollen bis 30. November komplett erledigt sein. Für diese Arbeiten - ausgenommen Wasser und Kanal - gibt es Förderzusagen in Höhe von etwa 2,7 Millionen Euro über die Städtebauförderung des Freistaates Bayern, erklärt Kämmerer Harald Fischer auf Anfrage.Weiter teilt Kämmerer Harald Fischer mit, dass ab Sommer die direkt an der Dr.-Zimmer-Straße liegenden Gewerbeflächen bebaut werden können - vorausgesetzt, dass die Arbeiten bis dahin im Zeitplan laufen. Aktuell liegen allerdings keine Bauvoranfragen vor. Voll im Gang ist dagegen der Bau der Logistikhalle der Firma Cube.Im Bereich des Baugebietes "2. Hofstatt-Erweiterung" sind die restlichen Erschließungsarbeiten im vollen Gange. Bis spätestens in sechs Wochen sind die Arbeiten an den Wasserschiebern, die Pflaster- und Asphaltierungsarbeiten sowie die noch notwendigen Erdarbeiten abgeschlossen, informiert Harald Fischer. Zu den Bauparzellen merkt Bürgermeisterin Friederike Sonnemann an, dass einige Interessenten ihre Reservierung zurückgezogen haben. Über die wieder freien Baugrundstücke gebe Kämmerer Harald Fischer gerne Auskunft. Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes sind derzeit dabei, die größeren Winterschäden an den Straßen im Stadtbereich und in den Ortsteilen zu beseitigen. Eine weitere Hauptaufgabe des Bauhofes ist derzeit das Ausschneiden von zahlreichen Bäumen.Mit Baulärm und Verschmutzungen müssen aktuell die Anwohner in der Ringstraße, der Havilandstraße, am Ziegelanger, in der Ritter-von-Wagner-Straße sowie vom Kirchsteig rechnen, da Telekommunikations-Kabel verlegt werden. In den kommenden Wochen beginnt auch die Umstellung der ausgewählten Straßenbeleuchtungen auf energiesparende LED-Technik.