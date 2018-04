Osterbrunnen-Tour der Waldershofer Senioren

Vermischtes Waldershof

08.04.2018

Mit 60 Senioren war der Bus zur Fahrt zu Osterbrunnen in der Fränkischen Schweiz voll besetzt. Die Tour unter der Leitung der Seniorenbeauftragten Gerhard Weber und Raimund Rauch führte zunächst zum Osterbrunnen in Pegnitz. Während der Fahrt gab es für die Teilnehmer kurze Informationen zur Geschichte des Bergbaus in der Stadt. Weiter ging es zum Osterbrunnen in Pottenstein. Mit Blick auf die Burg wurde die Legende von der heiligen Elisabeth von Thüringen erzählt, die kurz in der Burg lebte. In Gößweinstein wurde nicht nur der Osterbrunnen, sondern auch die Basilika besichtigt. Nach dem Mittagessen war der Osterbrunnen in Bieberbach bei Egloffstein das Ziel. Er gilt als der größte Osterbrunnen der Welt und hat es mit seinen über 11 000 handbemalten Eiern in das Guinessbuch der Rekorde geschafft. Einen letzten Halt gab es beim Osterbrunnen in Ebermannstadt und zu einer Einkehr bei Kaffee und Kuchen. Bild: exb