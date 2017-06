Vermischtes Waldershof

13.06.2017

In der Waldershofer Bäckerei Schug gibt es seit April Topinambur-Brot. Die Nachfrage steigt stetig. Ein Projekt der Öko-Modellregion Steinwald, die nicht nur in Sachen Gesundheit noch viel vor hat.

Die staatlich anerkannte Öko-Modellregion Steinwald, die durch die Steinwald-Allianz initiiert wurde, zieht eine positive Bilanz der im April gestarteten Topinambur-Aktionswochen. Besonders stolz ist Projektmanager Günther Erhardt, dass sich schon mit dem Start zahlreiche Läden an den Verkauf der Knolle wagten, Gasthäuser ihre Speisekarte damit ergänzten und Bäckereien das Topinambur-Brot erfolgreich in ihr bewährtes Sortiment aufgenommen haben.Beim Ortstermin in der Bäckerei von Hans und Inge Schug in Waldershof dankt Erhardt für die Bereitschaft, diese Aktion zu unterstützen. Dabei macht Inge Schug deutlich, dass eine Portion Überzeugungsarbeit nötig war, um den "Chef" vom neuen Brot zu begeistern. Schon der erste Versuch für das neue Topinambur-Brot gelang hervorragend, erinnert sich Hans Schug und verweist auf die guten Backeigenschaften. Einen weiteren Pluspunkt sieht der Bäckermeister im hohen gesundheitlichen Wert, den die "Knolle" biete. Topinambur werde - anders als die Kartoffel - insulinunabhängig verstoffwechselt und sei deshalb sehr gut für Diabetiker geeignet. "Die Nachfrage steigt stetig", freut sich der Waldershofer Bäckermeister und hat es nicht bereut, dass er auf den "Topinambur-Zug" aufgesprungen ist. Bürgermeisterin Friederike Sonnemann dankt der Familie Schug, dass sie die Aktion der Öko-Modellregion Steinwald aktiv unterstützt. Die Verwendung bleibt nicht nur auf das Brot beschränkt, erklärt Günther Erhardt, der bereits ein Lebkuchenrezept kreiert hat: "Topinambur ist auch in der Süßwarenbäckerei einsetzbar und reduziert aufgrund der Eigensüße die zu verarbeitende Zuckermenge."Auch für die Natur draußen auf dem Feld tue der Topinambur sein Bestes. Als sehr spät blühende Pflanze biete er den Bienen bis September eine gute Nahrungsquelle. In der Kultur konnte eine hohe Biodiversitätsdichte beobachtet werden. Zudem sei von keiner Belastung für Grund- und Oberflächenwasser auszugehen, da im Ökolandbau keine chemisch-synthetischen Dünge- und Spritzmittel eingesetzt würden. Um den Topinambur großflächig anbauen zu können, arbeitet die Öko-Modellregion daran, eine optimale Lösung für die Lagerfähigkeit der Knolle zu finden. Weitere Aktionswochen wird es zu den Erntezeiten im Herbst und im Frühjahr geben, verspricht Projektmanagerin Elisabeth Waldeck.