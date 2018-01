Vermischtes Waldershof

09.01.2018

Rosa Eiber ist älteste Bürgerin der Stadt Waldershof. Ihren 102. Geburtstag feierte sie gut gelaunt mit Familie und Freunden. Die Jubilarin kam am 7. Januar 1916 zur Welt. Seit November 2012 wohnt sie im Senioren-Servicehaus Waldershof und ist damit auch gleichzeitig eine der ersten Bewohnerinnen, die in die Einrichtung einzogen. Und mit ihren 102 Jahren hat sie sowohl den Ersten als auch den Zweiten Weltkrieg miterlebt.

Am Sonntag gab es ihr zu Ehren eine Feierstunde in der Cafeteria des Senioren-Servicehauses. Neben Großnichte Sophia und Großneffe Simon Wollner waren auch Nichte Cornelia mit ihrem Ehemann Hilmar Wollner sowie befreundete, ehemalige Nachbarn zum Gratulieren gekommen. Grüße der Stadt überbrachte dritte Bürgermeisterin Gisela Kastner. Pfarrer Bernd Philip gratulierte im Namen der katholischen Kirchengemeinde. Und für das Seniorenheim feierten Pflegedienstleiterin Daniela Lang sowie Heimbeiratsvorsitzende Angela Burger mit.Bei Kaffee und Kuchen wurde dann so manche Geschichte aus dem Leben von Rosa Eiber erzählt. Viele Bürger kennen die rüstige Jubilarin auch noch aus ihrer langjährigen Tätigkeit im Kolonial- und Eisenwarengeschäft im Waldershofer Markt.