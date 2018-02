Schwer verletzter Mann in Waldershof aufgefunden

26.02.2018

Seit Anfang Februar hält ein Mann die Polizei auf Trab. Am 2. Februar wurde er gegen 3.30 Uhr schwer verletzt am Straßenrand in Waldershof gefunden. Jetzt ist es der Kriminalpolizeiinspektion Weiden gelungen, die Identität des Mannes zu klären und den wahrscheinlichen Geschehensablauf zu klären.