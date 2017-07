Vermischtes Waldershof

28.07.2017

0 28.07.2017

Zum Schultheater nehmen sich die Kinder der Jobst-vom-Brandt-Schule eine sehr bekannte Fernsehsendung zum Vorbild. Sie begeistern mit Gesang, Charme, Witz, Tanz und beeindruckender Akrobatik.

Die Aula der Jobst-vom-Brandt-Schule war zum Schultheater unter dem Motto "Das Supertalent steckt in dir" am Donnerstagabend rappelvoll. Bevor sich die Aufmerksamkeit auf das Geschehen auf der Bühne richtete, hatte der Elternbeirat für die Besucher ein tolles Büfett aufgebaut.Angelehnt an die Sendung "Deutschland sucht den Superstar" hatte die Jury in der Besetzung "True Flanell", "Vicky voll in Fahrt" und "Dietmar Dohle" schon bei der eigenen Vorstellung die Lacher auf ihrer Seite. Insgesamt mussten die drei Jury-Mitglieder, die mit lustigen Kommentaren nicht sparten, 16 Beiträge bewerten. Den Anfang machte die Percussion-Gruppe, die sich die Fahrkarte für die nächste Runde ohne Probleme erspielte. Die tschechische Gruppe "Hezky cesky" brachte einen Reim in ihrer Landessprache. Dabei konnte sich ein Jury-Mitglied nicht verkneifen, die Schönheit der tschechischen Lehrerin Petra Pazdorova über den grünen Klee zu loben. Weiter standen auf dem Programm "der große Zauberer Maximus", der mit seinen Kunststücken, aber nicht mit seiner Körpergröße überzeugen konnte, so ein Einwand der Jury. Die nächste Runde nicht erreichen konnte "Leon" mit seiner Flöte, aus der er nur einen schrillen Ton hervorbrachte und damit ein einstimmiges Nein der Jury provozierte. Feine Akrobatik- und Tanzeinlagen boten die Gymnastik-Girls, die Akrobatik-Gruppe sowie "Leo und die Tanzmäuse." Die Lunchy-Kinder rissen mit dem Song "We will rock the Lunchy" die Jury und das Publikum von den Sitzen. Im zweiten Teil der Aufführung standen die Kunststücke der "Waldershofer Spinner", das Gedicht der "Poetengruppe" - auch sie schaffte den Einzug in die zweite Runde nicht - und der Tanz "Rock mi" im Mittelpunkt. Als letztes standen "Timur und die Benzkos" mit dem Lied "Keine Maschine" auf der Bühne. Anna Raab als Putzfrau beendete kurzerhand die Talentschau, nachdem sich die Jury über sie lustig machte. Mit dem Schulsong "Schule ist mehr ..." und "Ein Hoch auf uns" - galt den Viertklässlern - von Andres Bourani endete ein toller Theaterabend, an dem die Besucher nicht mit Applaus geizten. Rektorin Petra Andritzky zum Programm: "Die Ideen für das Schultheater kamen aus den AGs, den Klassen und von einzelnen Schülern." Danke sagte Andritzky dem Elternbeirat unter der Leitung von Manuela Lippert für die tolle Bewirtung und Petra Raithel für die Regie und die vielen Proben mit den Kindern aus allen Klassen.