Waldershof

23.01.2018

23.01.2018

Das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden: Ute Hochmuth macht's möglich. Sie schneidet seit drei Jahren Haare im Dorfwirtshaus Maschauer. Die Männer im Ort nehmen das Angebot gerne an.

Pullenreuth/Waldershof. Dass der "Boder" in früheren Zeiten regelmäßig in den Dorf-Wirtshäusern seine Haarschneidekunst anbot, wissen heute die wenigsten. An dieses Brauchtum erinnerten sich aber Stammtischgäste bei einem fröhlichen Umtrunk Ende 2014 in Pullenreuth, erzählt Wirt Karl Maschauer. In den 1960er Jahren sei es üblich gewesen, sich im Wirtshaus die Haare schneiden zu lassen."Wir haben uns damals allerhand Szenarien vorgestellt und uns immer wieder an diese Idee erinnert", berichtet der Wirt. Nach einigen Wochen des Überlegens erkundigte sich Karl Maschauer beim Landratsamt in Tirschenreuth und bekam "grünes Licht", den Nebenraum der Gaststätte kurzfristig in einen Friseursalon zu verwandeln. "Es mussten die vorgeschriebenen Lebensmittelhygiene-Richtlinien erfüllt sein, und natürlich sollten die Haare nicht in der Küche geschnitten werden", erklärt Karl Maschauer.Für die selbstständige Friseurin Ute Hochmuth aus Waldershof war damals das Konzept "Wirtshaus und Friseur" vollkommen neu. Sie war neugierig, wie dieser Service angenommen wird. Als Ute Hochmuth Anfang 2015 zum ersten Mal ihren "mobilen Friseursalon" mit großem Spiegel und Friseurstuhl im Nebenzimmer der Gaststube aufbaute, waren etwa zehn Gäste da. Ihr Fazit damals: "Es ist ein schönes Arbeiten in einer lockeren Atmosphäre - und die ersten Kunden hatten keine Scheu, das Angebot zu nutzen." Der neue Service in Pullenreuth sprach sich schnell herum. In den zurückliegenden drei Jahren hat sich die Zahl der Besucher beständig nach oben entwickelt. Besonders bei der älteren Bevölkerung kommt das Angebot sehr gut an. "Auch Frauen finden ab und zu den Weg ins Wirtshaus", freut sich Ute Hochmuth. Und was sagen die Wirtshausbesucher, die sich während der Wartezeit am Stammtisch ein Bier gönnen, sich über Gott und die Welt unterhalten oder auch einmal Karten spielen: "Wir haben einen zusätzlichen Grund, in unser Wirtshaus zu gehen, ohne dass die Frau oder Lebenspartnerin böse ist. Und wir kommen zudem mit neuem Haarschnitt nach Hause." Außerdem sei die Wartezeit kein Thema, da am Stammtisch immer die neuesten Informationen ausgetauscht werden. Der Wirt freut sich, dass seine Gäste inzwischen zu Stammkunden von Ute Hochmuth geworden sind, die in der Regel alle sieben bis acht Wochen das Nebenzimmer zum Friseursalon umfunktioniert. Beim jüngsten Besuch der Friseurin nutzten 19 Gäste das Haarschneide-Angebot. Dabei gibt es weder im Gastzimmer, im Nebenraum oder am Zapfhahn ein Zeichen von Hektik. Es heißt nur: "Der Nächste bitte." Die Lücke am Stammtisch ist schnell geschlossen - und der Wirt hat dem frisch Frisierten das Bier schon mal eingeschenkt.